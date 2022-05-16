Росіяни завдали ракетного удару по Дружківці на Донеччині – зруйновано сучасну школу. ВІДЕО

Скріншот із відео

Російські військові завдали ракетного удару по місту Дружківка Краматорського району Донецької області. Руйнувань і пошкоджень зазнали школа, дитсадок, житлові будинки, льодова арена.

Про це в понеділок, 16 травня, повідомив у Facebook голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Сьогодні зранку росіяни обстріляли Дружківку, внаслідок чого найбільших пошкоджень зазнала міська школа №6. На щастя, обійшлося без постраждалих. Школа – одна із найбільших і найсучасніших у громаді, до широкомасштабного вторгнення в ній навчалося 650 учнів. Три роки тому завершили капітальний ремонт із термомодернізацією”, – розповів Кириленко.

У школі повністю зруйновано спортивну залу, пошкоджено частину класних кімнат, вибито більше половини вікон.

Також в Дружківці постраждали дитсадок №6 “Дзвіночок”, льодова арена “Альтаїр” та житлові будинки.

Читайте також:

ХРОНІКА ОБОРОНИ УКРАЇНИ. День 82 – 16.05.2022. ОНОВЛЮЄТЬСЯ