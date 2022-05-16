Росіяни готують в Маріуполі провокацію із залученням до 2 тис. полонених, – InformNapalm

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm заявили, що Росія може готувати військову операцію із залученням до 2 000 полонених українців у Маріуполі.
Про це спільнота повідомила в понеділок, 16 травня, з посиланням на кілька власних джерел, включаючи та російських військовослужбовців, які видають дані за фінансову винагороду.
Наміри окупантів до кінця невідомі, проте є висока ймовірність, що ця акція має на меті створення картинки для пропагандистських ЗМІ Кремля про начебто здачу героїв “Азовсталі” у полон.
Відповідно отриманої інформації та її зіставлення, в Росії на 16-17 травня існують такі плани:
“Російські солдати можуть спробувати використати вміст цистерн (ймовірно, хімічні речовини), щоб “викурити” справжніх захисників з їхніх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути й інші варіанти розвитку подій”, – зазначили в повідомленні.
Читайте також:
“Тут ідуть у засвіти цілими сім’ями”: Калина розповів історію загиблого подружжя “азовців” Таранів
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!