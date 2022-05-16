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Росіяни готують в Маріуполі провокацію із залученням до 2 тис. полонених, – InformNapalm

16/05/2022 09:27

Аналітики міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm заявили, що Росія може готувати військову операцію із залученням до 2 000 полонених українців у Маріуполі.

Про це спільнота повідомила в понеділок, 16 травня, з посиланням на кілька власних джерел, включаючи та російських військовослужбовців, які видають дані за фінансову винагороду.

Наміри окупантів до кінця невідомі, проте є висока ймовірність, що ця акція має на меті створення картинки для пропагандистських ЗМІ Кремля про начебто здачу героїв “Азовсталі” у полон.

Відповідно отриманої інформації та її зіставлення, в Росії на 16-17 травня існують такі плани:

  • доправити до Маріуполя до 2 000 полонених людей;
  • відправити в місто військовослужбовців розвідроти, які в обов’язковому порядку отримали наказ взяти протигази, повний комплект ОЗК та додаткові невеликі рюкзаки з невідомим вмістом;
  • відправити до Маріуполя шість автомобільних цистерн, вміст яких невідомий. У супроводі з охороною на бронетехніці.

“Російські солдати можуть спробувати використати вміст цистерн (ймовірно, хімічні речовини), щоб “викурити” справжніх захисників з їхніх позицій. Також полонених можуть використовувати як живий щит для реалізації штурмової операції. Можуть бути й інші варіанти розвитку подій”, – зазначили в повідомленні.

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