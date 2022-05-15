“Тут ідуть у засвіти цілими сім’ями”: Калина розповів історію загиблого подружжя “азовців” Таранів

Алла і Віталій Таран

У День сім’ї, 15 травня, заступник командира полку НГУ “Азов” Святослав Паламар “Калина” розповів про родину захисників – чоловіка й дружину, які служили разом, побралися в підрозділі та загинули в Маріуполі від рук російських окупантів.

“Це Таран Віталій та Алла. В полку “Азов” майже від початку. Працювали на кухні. А потім оформилися на службу. Алла була діловодом, Віталій – начальником фінансів.

Вони одружувалися в “Азові”. Їхня родина народилася тут, і так само тут ставала більшою. Їхній син теж народився тут, в Маріуполі”, – розповів Святослав, якого цитує телеграм-канал Маріупольської міськради.

Аллочка колись працювала перукарем, робила манікюри. Хотіла, щоб усе навколо було красиво. А Віталик завжди переживав за інших більше, ніж за себе. А ще дуже класно співав.

Віталій Таран загинув 15 квітня. А 8 травня авіабомба вбила Аллу. Малюк залишився сиротою.

“Двоє героїв померло. Не стало цілої родини. І я нічого не міг вдіяти… Я, все командування, всі ми цілодобово боремося за спасіння наших військових. І це історія лише про одну родину. Але ви маєте зрозуміти, що тут йдуть у засвіти цілими сім’ями”, – доповів Святослав Паламар.

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