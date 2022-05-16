Окупанти завдали ракетних і артилерійських ударів по житловому кварталу Миколаєва

У Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через російські ракетні удари та ворожі обстріли з реактивних систем залпового вогню окупантів по житлових кварталах міста.
Про це вранці в понеділок, 16 травня, інформує пресслужба ДСНС.
Після ворожого обстрілу Інгульського району Миколаєва, на проспекті Центральному виникла пожежа даху магазину та автомобіля Daewoo Lanos припаркованого у дворі.
Згідно з даними міськради, окрім пожежі в магазині та згорілого авто, пошкоджені вікна житлових будинків та газопровід низького тиску.
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