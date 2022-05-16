Громада храму в Одеській області перейшла до ПЦУ

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У селі Визирці, що на Одещині, парафія місцевого храму в умовах війни з РФ вирішила зректися підпорядкування так званій Українській православній церкві Московського патріархату.

Про це повідомив у понеділок, 16 травня, настоятель ставропігійного православного приходу “УПЦ МП” Борис Нагорний.

“За результатами зборів нашої релігійної громади було прийнято одностайне рішення про перехід в Православну Церкву України. Двері нашого храму, як і раніше, залишаються відкритими для кожного з Вас”, – наголосив Нагорний.

Напередодні протоієрей звернувся до Православної церкви України з проханням перевести храм у селі Визирка до складу ПЦУ.

Митрополит Київський і всієї України (ПЦУ) Епіфаній уже підписав відповідний указ.

“На підставі поданого прохання, керуючись Томосом про автокефалію ПЦУ, Постановою Священного Синоду №25 від 21 березня 2022 р. та законодавством України:

Прийняти Православний прихід УПЦ (ПЦУ) с. Визирка Одеського району Одеської області до складу релігійного об’єднання Православної Церкви України як ставропігійну релігійну організацію в безпосередньому підпорядкування Предстоятеля ПЦУ”, – йдеться в указі Управління Київської митрополії ПЦУ від 14 травня.

Як інформувала “Новинарня“, після початку великої війни з Росією з МП до ПЦУ перейшло вже 150-200 парафій.

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