Громада храму в Одеській області перейшла до ПЦУ

У селі Визирці, що на Одещині, парафія місцевого храму в умовах війни з РФ вирішила зректися підпорядкування так званій Українській православній церкві Московського патріархату.
Про це повідомив у понеділок, 16 травня, настоятель ставропігійного православного приходу “УПЦ МП” Борис Нагорний.
“За результатами зборів нашої релігійної громади було прийнято одностайне рішення про перехід в Православну Церкву України. Двері нашого храму, як і раніше, залишаються відкритими для кожного з Вас”, – наголосив Нагорний.
Митрополит Київський і всієї України (ПЦУ) Епіфаній уже підписав відповідний указ.
“На підставі поданого прохання, керуючись Томосом про автокефалію ПЦУ, Постановою Священного Синоду №25 від 21 березня 2022 р. та законодавством України:
Прийняти Православний прихід УПЦ (ПЦУ) с. Визирка Одеського району Одеської області до складу релігійного об’єднання Православної Церкви України як ставропігійну релігійну організацію в безпосередньому підпорядкування Предстоятеля ПЦУ”, – йдеться в указі Управління Київської митрополії ПЦУ від 14 травня.
Як інформувала “Новинарня“, після початку великої війни з Росією з МП до ПЦУ перейшло вже 150-200 парафій.
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