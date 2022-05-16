Home / Війна / Для ЄС перемогою України буде відкинення росіян за визнані кордони

Для ЄС перемогою України буде відкинення росіян за визнані кордони

16/05/2022 21:17

Для об’єднаної Європи перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських загарбників за межі кордонів України.

Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив на пресконференції у понеділок, 16 травня, після засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Боррель відповідав на запитання щодо намагань Росії встановлювати власні окупаційні адміністрації на зайнятих українських територіях. Він запевнив, що ЄС не вважатиме ці території російськими.

“Ми не визнаємо жоден кілометр квадратний, взятий росіянами, так само як ми не визнаємо [анексію] Криму. Ми не визнаємо жодну частину України, яка буде оголошена частиною Росії”, – сказав глава європейської дипломатії.

“Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми це говоримо – ми сподіваємось, що Україна виграє цю війну. Це означає, що вона відкине загарбників за межі своїх кордонів”, – додав Боррель, якого цитує “Європейська правда”.

Читайте також:
Якщо Сербія хоче до ЄС, мусить впровадити санкції проти Росії, – Боррель

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Росія заплатить”: сума задокументованих збитків інфраструктурі України становить понад $94 млрд

Станом на 10 травня загальна сума прямих задокументованих збитків інфраструктури становили вже понад $94,3 млрд, або майже 2,8 трлн гривень. За останній тиждень прямі втрати економіки України через руйнування...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse