Для ЄС перемогою України буде відкинення росіян за визнані кордони

Жозеп Боррель

Для об’єднаної Європи перемогою України у війні з Росією стане відкидання російських загарбників за межі кордонів України.

Про це глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив на пресконференції у понеділок, 16 травня, після засідання міністрів закордонних справ ЄС.

Боррель відповідав на запитання щодо намагань Росії встановлювати власні окупаційні адміністрації на зайнятих українських територіях. Він запевнив, що ЄС не вважатиме ці території російськими.

“Ми не визнаємо жоден кілометр квадратний, взятий росіянами, так само як ми не визнаємо [анексію] Криму. Ми не визнаємо жодну частину України, яка буде оголошена частиною Росії”, – сказав глава європейської дипломатії.

“Ми захищаємо територіальну цілісність України. І коли ми це говоримо – ми сподіваємось, що Україна виграє цю війну. Це означає, що вона відкине загарбників за межі своїх кордонів”, – додав Боррель, якого цитує “Європейська правда”.

Читайте також:

Якщо Сербія хоче до ЄС, мусить впровадити санкції проти Росії, – Боррель