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Росія вдарила з “Ураганів” по Дніпропетровщині

14/05/2022 08:54

Російські війська здійснили обстріл Дніпропетровської області із реактивних систем “Ураган.

Про вранці в суботу, 14 травня, повідомив глава ДніпроОВА Валентин Резніченко.

“Ніч із однією тривогою. На світанку ворог обстріляв з “Ураганів” Широківську громаду. Люди не постраждали. У кількох будинках вибиті шибки”, – йдеться у повідомленні.

За словами глави ОВА, на кількох подвір’ях виявлені касетні боєприпаси. Для їх знешкодження залучені піротехніки.

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