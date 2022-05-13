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Японія заборонила експорт високотехнологічного обладнання до РФ

13/05/2022 12:02

Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Російську Федерацію на тлі масштабного вторгнення агресора в Україну.

До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи.

Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує “Радіо Свобода” із посиланням на пресслужбу міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії.

Заборона на постачання має набути чинності 20 травня.

В оновленому документі 14 позицій. Серед них:

  • квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;
  • мікроскопи;
  • обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;
  • обладнання для виробництва органічних світлодіодів;
  • обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;
  • обладнання для виробництва водневого палива;
  • вакуумні насоси;
  • охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;
  • пристрої числового програмного керування для верстатів;
  • полімери.

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