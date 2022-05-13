Японія заборонила експорт високотехнологічного обладнання до РФ

Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Російську Федерацію на тлі масштабного вторгнення агресора в Україну.
До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи.
Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує “Радіо Свобода” із посиланням на пресслужбу міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії.
Заборона на постачання має набути чинності 20 травня.
В оновленому документі 14 позицій. Серед них:
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