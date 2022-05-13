Японія заборонила експорт високотехнологічного обладнання до РФ

Ілюстративне фото

Японія розширила список товарів і технологій, заборонених до експорту в Російську Федерацію на тлі масштабного вторгнення агресора в Україну. До переліку внесли високотехнологічне обладнання, зокрема 3D-принтери, квантові комп’ютери і мікроскопи. Про це в п’ятницю, 12 травня, інформує “Радіо Свобода” із посиланням на пресслужбу міністерстві економіки, торгівлі та промисловості Японії. Заборона на постачання має набути чинності 20 травня. В оновленому документі 14 позицій. Серед них: квантові комп’ютери та інші подібні пристрої, а також запчастини до них;

мікроскопи;

обладнання для моделювання (3D-принтери) і порошки металів, що використовуються для цього;

обладнання для виробництва органічних світлодіодів;

обладнання для виготовлення мікроелектромеханічних систем;

обладнання для виробництва водневого палива;

вакуумні насоси;

охолоджувальне обладнання, розраховане на екстремально низькі температури, і навіть його компоненти;

пристрої числового програмного керування для верстатів;

полімери. Читайте також:

Вперше за 19 років: Японія назвала Курили незаконно окупованими Росією



Редактор: Христина Горобець