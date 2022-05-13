Перспективи легального гемблінгу в Україні: думки експертів ℗

Війна, яку Росія розв’язала проти України впливає на всі сфери життя, не оминаючи економіку та вітчизняний бізнес. Ймовірно, що ВВП суттєво скоротиться у 2022 році, а ряд підприємств остаточно припинить свою діяльність. Ці обставини спонукають владу та експертів міркувати, які кроки треба здійснити, щоб врятувати національну економіку. На думку експертів порталу, що складає рейтинг казино https://best-slots.com.ua/casino-bonus, важливо продовжити легалізацію гемблінгу та удосконалити правову базу роботи цього бізнесу. Чим це допоможе економіці і як вплине на становище ігрового бізнесу в майбутньому? Розповідаємо нижче!

Основні завдання легального гемблінгу: чи виконані вони?

Антон Кучухідзе, голова Ukrainian Gambling Council, слушно наголошує на тому, що легалізація грального бізнесу була частиною державної стратегії економічного розвитку. Нагадаємо, що відновлення цього сектора економіки мало на меті реалізації таких ключових цілей:

Збільшення надходжень до державного бюджету за рахунок ліцензійних платежів та податків.

Залучення іноземних інвестицій в економіку.

Боротьба з нелегальними казино та зменшення їхнього негативного впливу на населення та економіку.

Не менш важливим завданням онлайн-гемблінгу було підвищення власної конкурентоздатності та привабливості для гравців. Тому ці компанії пропонують та пропонували любителям азарту великі бонуси, організовують видовищні турніри та вигідні акції. А ще – оновлюють обладнання згідно до найвищих світових стандартів.

Наприклад, якщо порівнювати технічні можливості українських казино на порталі, що оглядає карткові ігри онлайн, https://best-slots.com.ua/card-games, можна помітити, що вітчизняний гемблінг ретельно попрацював над якістю. Легальні заклади користуються розробками найкращих провайдерів, тому рівень віддачі, графіка, зручність інтерфейсу – завжди на висоті.

Що стосується пунктів виконання основних завдань, покладених на сферу азарту – до війни вона відмінно справлялася з їхнім вирішенням. Так лише ліцензійні платежі до державного бюджету склали 1,7 млрд гривень. Не будемо забувати і про те, що гемблінг та беттінг витрачали мільярди доларів у готельний бізнес, реалізовували ефективні ініціативи у сфері боротьби з гральною залежністю. А загальний економічний ефект від легалізації оцінювався експертами більш ніж у 30 млрд доларів!

Що далі та чи вистоїть гральний бізнес перед викликами сьогодення?

Експерти впевнені у тому, що гральний бізнес вистоїть, хоч виклики дуже складні. Зараз кожен легальний бізнес, що працює в Україні намагається вижити та мінімізувати свої втрати, зокрема, в умовах відтоку професійних працівників за кордон.

Але онлайн-гемблінг має важливу перевагу перед наземними видами бізнесу завдяки своїй специфіці та високій мобільності. Тому йому набагато простіше адаптуватися до нових реалій та допомагати країні вистояти у такий непростий час, що заслуговує на безумовну повагу.

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