Комбриг 55-ї артилерійської бригади Роман Качур став Героєм України

Комбриг 55 оабр Роман Качур нагороджений почесним званням Герой України за звитяжні дії його підлеглих у війні з російськими загарбниками.
Про нагородження Качура у вечірньому зверненні 12 травня повідомив президент Володимир Зеленський.
“Підписав укази про нагородження наших захисників. Звання Героя України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ…” – сказав глава держави.
В указі №333/2022 сказано: “За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” КАЧУРУ Роману Володимировичу – полковнику”.
Як відомо, Роман Качур закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ і артилерії. Очолив 55-ту артилерійську бригаду “Запорізька Січ” у березні 2018 року.
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