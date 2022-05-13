Home / Війна / Комбриг 55-ї артилерійської бригади Роман Качур став Героєм України

Комбриг 55-ї артилерійської бригади Роман Качур став Героєм України

13/05/2022 00:51

Комбриг 55 оабр Роман Качур нагороджений почесним званням Герой України за звитяжні дії його підлеглих у війні з російськими загарбниками.

Про нагородження Качура у вечірньому зверненні 12 травня повідомив президент Володимир Зеленський.

“Підписав укази про нагородження наших захисників. Звання Героя України присвоєно полковнику Качуру Роману Володимировичу, командиру 55-ї окремої артилерійської бригади оперативного командування «Схід» Сухопутних військ…” – сказав глава держави.

В указі №333/2022 сказано: “За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, постановляю: присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” КАЧУРУ Роману Володимировичу – полковнику”.

Як відомо, Роман Качур закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ і артилерії. Очолив 55-ту артилерійську бригаду “Запорізька Січ” у березні 2018 року.

Читайте також:
Звання Героя України посмертно присвоєно головному авіатору ВМС ЗС України Ігорю Бедзаю

Унікальних переглядів: 0
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

Евакуація військових з “Азовсталі” почнеться з порятунку важкопоранених, – Верещук

Евакуація військових Сил оборони України із заблокованого заводу “Азовсталь” у Маріуполі почнеться з порятунку важкопоранених. Про це повідомила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук під час прямого включення в ефір національного телемарафону...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse