G7 виділить для України 30 мільярдів євро, – Spiegel

G7 планує надати Україні бюджетну підтримку у розмірі 30 млрд євро.

Про це у п’ятницю, 13 травня, пише Spiegel з посиланням на свої джерела.

За даними співрозмовників видання, про таке рішення оголосять вже наступного тижня, зараз тривають переговори.

Зазначається, що Україна підрахувала свої фінансові потреби до кінця року.

“Близько п’яти мільярдів євро на місяць знадобиться, наприклад, для виплат бюджетникам чи пенсіонерам, які Україна, за інформацією з Києва, не може покрити самостійно. Міжнародний валютний фонд вважає ці розрахунки зрозумілими і приходить до аналогічних цифр”, – йдеться у повідомленні.

Допомога має надаватися у вигляді кредитів та грантів. Таким чином Києву не доведеться виплачувати всю суму назад.

Надання 30 млрд євро допомоги також передбачає, що бойові дії закінчаться протягом року.

США, ЄС та низка інших західних країн надають масштабну підтримку Україні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

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