Державними нагородами відзначені 269 воїнів, із них 14 – посмертно

За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня

КОВАЛЬЧУКА Вадима Миколайовича — капітана

ШВЕЦЯ Дмитра Сергійовича — підполковника

Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня

БЕРКА Артема Юрійовича — капітана

ВОЛОШИНА Ярослава Олександровича — майора

ГОЛОВАТЮКА Івана Вікторовича — майора

ГРИГОРУКА Дмитра Валентиновича — капітана

ДАВИДЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта

ЗАРЕМБУ Михайла Ігоровича (посмертно) — майора

КОВАЛЬЧУКА Андрія Володимировича — лейтенанта

КОЛЕСНИКА Тараса Володимировича (посмертно) — майора

КОРЕЦЬКОГО Віктора Яковича — підполковника

КУПРІЯНОВА Олександра Валерійовича — підполковника

МЕГЕЛЬБЕЯ Вячеслава Вікторовича — підполковника

МІРОШНІЧЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта

МОРОЗА Ігоря Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта

МУЩИЦЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — капітана

НЕТАЯ Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

ОБЕРЕМКА Олега Юрійовича — капітана

ОМЕЛЬЧУКА Василя Борисовича — полковника

ОТЧИЧЕНКА Андрія Борисовича — капітана

ПАЛАМАРЯ Євгенія Володимировича — майора

ПАНЦИРНОГО Олександра Володимировича — капітана

ПЕТРЕНКА Анатолія Степановича — полковника

ПОЧИНКА Сергія Михайловича — полковника

РОМАНЮКА Романа Васильовича — полковника

САЛОВА Олексія Олександровича — сержанта

СКАЛЬКА Віктора Валерійовича — майора

СКЛЯРА Володимира Миколайовича (посмертно) — капітана

СМІРНОВА Максима Вячеславовича — старшого лейтенанта

СТАСЮКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта

СТАСЮКА Сергія Ігоровича — майора

ФАЙДЮКА Олега Олександровича — полковника

ЧЕБАНА Вадима Георгійовича — капітана

ЧЕРТОПОЛОХА Серафима Анатолійовича — лейтенанта

ЩУРА Анатолія Анатолійовича — прапорщика

ЯМБОРКА Артема Васильовича — капітана

Нагородити орденом “За мужність” І ступеня

ШИМАНСЬКОГО Олександра Валентиновича — підполковника

Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня

ЛЕВЧЕНКА Василя Сергійовича — старшого сержанта

ПЕТРАЧУКА Валерія Борисовича (посмертно) — головного сержанта

Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня

АВДЄЄВА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта

АКСЬОНОВА Олександра Леонідовича — старшого сержанта

АЛТУНІНА Дениса Сергійовича (посмертно) — старшину

АНДРОЩУКА Дмитра Івановича — прапорщика

АТАМАНЧУКА Сергія Миколайовича — старшого солдата

БАБІЧА Олександра Васильовича — старшого сержанта

БАРАНОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта

БОЖЕНКА Владислава Віталійовича — солдата

БОРОДКІНА Віктора Юрійовича — старшого лейтенанта

БУРАВЛЬОВА Дмитра Івановича — сержанта

ВАРФОЛОМЕЯ Сергія Романовича — старшого сержанта

ВАСИЛЕВСЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата

ВАСИЛЬЄВА Володимира Васильовича — солдата

ВАСЮХІНА Святослава Сергійовича — старшого солдата

ВЕРГУНА Олександра Ігоровича (посмертно) — сержанта

ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА Романа Сергійовича — капітана

ВИНОГРАДОВА В’ячеслава Олександровича — молодшого сержанта

ВИШНЯКА Валерія Олексійовича — старшого солдата

ВІТРУКА Володимира Миколайовича — солдата

ВЛАСОВА Євгена Геннадійовича — старшого сержанта

ВОЛКОВА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта

ВОРОНОВА Данила Івановича — молодшого сержанта

ГАВРИЛЕНКА Володимира Анатолійовича — солдата

ГАВРИЛОВА Євгена Олексійовича — старшого солдата

ГАРБАРЯ-ЯБЛОНСЬКОГО Руслана Степановича — солдата

ГНАТІВСЬКОГО Володимира Володимировича — підполковника

ГОЛУБКУ Віталія Івановича — старшого лейтенанта

ГОНЧАРЕНКА Михайла Олександровича — молодшого сержанта

ГРИНЧЕНКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата

ДАНИЛЬЧУКА Ігоря Миколайовича — прапорщика

ДЕМ’ЯНЧУКА Дмитра Васильовича — підполковника

ДЕНИСЕНКА Дениса Юрійовича — капітана

ДОГЛЯДА Сергія Володимировича — сержанта

ДОЛІНА Володимира В’ячеславовича — солдата

ДЯЧЕНКА Миколу Сергійовича — лейтенанта

ЖИЛІНА Олексія Ігоровича — солдата

ЖУКОВА Олега Сергійовича — старшого солдата

ЗАГОРОДНЬОГО Антона Олеговича — молодшого лейтенанта

ЗАЛУСЬКОГО Володимира Олександровича — старшого лейтенанта

ЗУБКОВА Владислава Костянтиновича — старшого солдата

ІБРАГІМОВУ Олену Миколаївну — сержанта

ІГНАТІЄВА Євгена Івановича — капітана

ІЛЬЧУКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта

КАБУ Івана Вікторовича — старшого солдата

КАЛІНІЧЕНКА Анатолія Вікторовича — сержанта

КАЛІНІЧЕНКА Костянтина Володимировича — старшого солдата

КАРНАТОВИЧА Романа Володимировича — старшого сержанта

КАЮМОВА Олега Ахмедовича — старшого сержанта

КВАШУКА Дениса Васильовича — капітана

КИРИЛЮКА В’ячеслава Васильовича — молодшого сержанта

КИРИЧКА Владислава Вікторовича — старшого солдата

КІР’ЯНОВА Івана Івановича — солдата

КЛЬОКТУ Богдана Івановича — старшого солдата

КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата

КОВАЛЯ Євгена Івановича — старшого солдата

КОВАЛЯ Ярослава Івановича — солдата

КОЛМАКОВА Кирила Олеговича — солдата

КОЛЯКА Олега Володимировича — молодшого сержанта

КОРОБКУ Віталія Ігоровича — старшого солдата

КРИВОКОЛІСКА Андрія Володимировича — лейтенанта

КРУКОВСЬКОГО Юрія Олександровича — старшого сержанта

КРУТІЛІНА Євгена Вікторовича — сержанта

КРЯТОВА Олександра Олександровича — солдата

КУЗЬМЕНКА Михайла Сергійовича — солдата

КУЛІКОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта

КУТЄПОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта

КУЧЕРЯВОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата

ЛАГОДУ Станіслава Володимировича — старшого солдата

ЛАЗЕБНИКА Андрія Вікторовича — старшого солдата

ЛИПОВОГО Микиту Валерійовича — старшого лейтенанта

ЛИСИХ Євгена Сергійовича — молодшого сержанта

ЛУЖАНСЬКОГО Володимира Олексійовича — солдата

МАЗУРКА Назара Леонідовича — лейтенанта

МАКАРЕНКА Владислава Віталійовича — солдата

МАРЧУКА Дмитра Олеговича — старшого сержанта

МЕЛЕЩАКА Олександра Олександровича — солдата

МЕЛЬНИЧУКА Андрія Васильовича — старшого сержанта

МОРВАНЮКА Олександра Володимировича — старшого солдата

МОРПАКА Володимира Михайловича — капітана

МОСІЙЧУКА Олега Романовича — молодшого сержанта

НЕВМИВАКУ Ярослава Вікторовича — сержанта

НЕКРАСОВА Максима Юрійовича — солдата

НОСАЧУКА Максима Олександровича — лейтенанта

НОСОВА Олега Володимировича — старшого сержанта

НУЖНОГО Миколу Юрійовича — старшого солдата

ОЛІЙНИКА Вадима Ігоровича — старшого лейтенанта

ПАНІНА Богдана Валерійовича — старшого солдата

ПАРХОМЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата

ПАРХОМЕНКА Миколу Сергійовича — солдата

ПАСІЧНИКА Івана Романовича — старшого солдата

ПАСЬКА Євгена Сергійовича — старшого солдата

ПЕРЕСИПКІНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта

ПЕТЛІНСЬКОГО Анатолія Франковича — молодшого сержанта

ПЕТРЕНКА Ярослава Юрійовича — солдата

ПЕТРУСЕНКА Артура Олеговича — молодшого сержанта

ПЕТРУШЕВСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого сержанта

ПИЛЕНКА Олексія Вікторовича — сержанта

ПИРОГА Юрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта

ПІВОВАРОВА Григорія Леонідовича — молодшого сержанта

ПІДОШВУ Віталія Олександровича — солдата

ПІХОТІНА Костянтина Сергійовича — старшого солдата

ПЛЮЩА Олександра Олександровича — старшого солдата

ПОВЧУНА Сергія Сергійовича — сержанта

ПОДЕЙКА Євгена Олександровича — солдата

ПОНОМАРЬОВА Олега Петровича — старшого солдата

ПРИХОДЬКА Павла Івановича — головного сержанта

ПРУГЛА Юрія Вікторовича — солдата

РУДИКА Станіслава Миколайовича — головного сержанта

РУДОГО Сергія Володимировича — старшого солдата

САВЧУКА Анатолія Миколайовича — штаб-сержанта

САЄНКА Олексія Миколайовича — старшого сержанта

СВИРИДЕНКА Володимира Вікторовича — старшого солдата

СИЗОНЕНКА Геннадія Володимировича — молодшого сержанта

СІМЕЙКА Дмитра Олександровича — солдата

СЛАТІНА Ігоря Андрійовича — солдата

СМІШЛИВОГО Євгенія Олексійовича — старшого солдата

СОЛОПІЄНКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта

СТЕПАНЕНКА Сергія Володимировича — сержанта

СТЕПАНЮКА Євгена Миколайовича — старшого солдата

СТЕЦУРЕНКА Віталія Володимировича — головного сержанта

СТРУЧАЄВА Владислава Олександровича — старшого солдата

СУКАЧА Віталія Олексійовича — старшого солдата

СУХОГО Костянтина Андрійовича — солдата

ТАТАРІНОВА Олександра Вікторовича — солдата

ТЕРЕЩЕНКА Сергія Семеновича — прапорщика

ТИМОШЕНКА Олексія Степановича — солдата

ТКАЧОВА Дмитра Андрійовича — старшого лейтенанта

ТОЛКАЧОВА Олександра Сергійовича — солдата

ТРУБЧАНІНОВА Микиту Олександровича — старшого солдата

УЛІЗКО Тетяну Вадимівну — молодшого сержанта

ФЕНЬОВА Олексія Олександровича — старшого солдата

ФОМЕНКА Дмитра Володимировича — солдата

ХАМІДУЛІНА Владислава Олександровича — солдата

ХІМІЧА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта

ХОЛОДНЯКОВА Андрія Федоровича (посмертно) — старшого лейтенанта

ХРИСТОЛЮБОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата

ЦАРУКА Ярослава Володимировича — майора

ЧАЙКУ Владислава Олександровича — старшого солдата

ЧЕКАНОВА Сергія Володимировича — старшого солдата

ЧЕРЕДЕНКА Олександра Михайловича — солдата

ЧУДНЕНКОВА Олексія Віталійовича — старшого солдата

ЧУРАКОВА Олександра Івановича — майстер-сержанта

ШАМРЕЛЮКА Василя Анатолійовича — старшого солдата

ШИРОКОСТУПА Дмитра Валерійовича — сержанта

ШИШКО Вероніку Олександрівну — старшого солдата

ШУВАЄВА Сергія Олександровича — солдата

ЮРКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта

ЯКОВЦЯ Анджея Олександровича — молодшого сержанта

ЯРЕМЧУКА Олега Петровича — сержанта

ЯРОВОГО Яна Володимировича — старшого лейтенанта

Нагородити орденом Данила Галицького

ВОЛКОВА Андрія Федоровича — полковника

КІЗЯКА Ярослава Олексійовича — полковника

ШИНКАРЬОВА Євгена Михайловича — генерал-майора

ЯСЕЧКА Максима Миколайовича — полковника

Нагородити медаллю “За військову службу Україні”

АРТЮХОВА Дениса Володимировича — старшого солдата

БУЗЬКА Олександра Леонідовича — солдата

ГАРАНІНА Сергія Вадимовича — старшого солдата

ГЛАДИША Анатолія Олександровича — солдата

ГОРАЧА Максима Ігоровича — майора

ДУБІЛЕВСЬКОГО Олега Володимировича — солдата

ЄЛІСЄЄВА Михайла Юрійовича — старшого солдата

ЄРСЕЇТОВА Артура Ігоровича — солдата

ЗАДОРОЖНЬОГО Сергія Вікторовича — старшого сержанта

КАЛИТЕНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта

КАПЛЮ Олександра Васильовича — старшого солдата

КГОЛЯ Олександра Валерійовича — підполковника

КИРИЛЕНКА Дениса Валентиновича — солдата

КОШЕЧКІНА Олега Володимировича — головного сержанта

ЛУПУ Сергія Сергійовича — солдата

МАЗУРИКА Артура Романовича — лейтенанта

МАРКОВА Миколу Олександровича — старшого солдата

МАРУЩАКА Данила Миколайовича — солдата

МІРОШНИЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата

НІКІТІНА Сергія Вікторовича — солдата

ОНИЩЕНКА Євгена Володимировича — старшого солдата

ПІТЬКА Олександра Миколайовича — старшого солдата

ПРУГЛА Івана Сергійовича — підполковника

РИСУХІНА Євгена Володимировича — старшого сержанта

САРІКА Євгенія Валерійовича — підполковника

СИРОВОГО Станіслава Вікторовича — старшого солдата

СКОСАРЯ Євгена Олександровича — старшого солдата

СТАРОДУБЦЕВА Олександра Володимировича — солдата

СТРЕЛЬНІКОВА Михайла Володимировича — солдата

ТИМЧУРА Дмитра Івановича — старшого солдата

УДОВЕНКА Андрія Ігоровича — солдата

ХАПІНА Валерія Миколайовича — солдата

ХОМЕНКА Анатолія Івановича — полковника

ЦУДНОГО Романа Миколайовича — сержанта

ЧЕРНЕЯ Василя Андрійовича — солдата

ЧЕРНУХУ Євгенія Анатолійовича — старшого солдата

ШЕБЕЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата

ШЕВЧЕНКО Віолу Федорівну — старшого сержанта

ШИНДЕРА Віктора Миколайовича — майстер-сержанта

ШОСТАКА Сергія Івановича — старшого солдата

Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”

БАЖАНОВА Андрія Володимировича — молодшого сержанта

БЕЛІНСЬКОГО Романа Богдановича — солдата

БЄЛІКА Сергія Борисовича — капітана

В’ЮНИКА Владислава Володимировича — штаб-сержанта

ГУЦУЛЯКА Сергія Михайловича — старшого солдата

ДЕРКАЧА Олега Володимировича — старшого солдата

ДОВБЕНЮКА Андрія Івановича — старшого сержанта

ДУНОВСЬКОГО Артема Сергійовича — солдата

КАРПОВИЧА Олександра Олександровича — старшину

КИРЕЙКА Євгена Вікторовича — молодшого сержанта

КОРНІЛОВА Миколу Сергійовича — солдата

КОРОБКУ Василя Вікторовича — молодшого сержанта

КРАТА Ярослава Івановича — прапорщика

ЛІНКОВА Олега Ігоровича — старшого солдата

МЕДИНСЬКОГО Тараса Валерійовича — солдата

МЕШКА Геннадія Владиславовича — старшого солдата

МОРОЗА Геннадія Петровича — молодшого сержанта

ПАНАСЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата

ПЕТРОШКЕВИЧА Юхима Михайловича — солдата

ПОЛОВОГО Сергія Петровича — старшого сержанта

ПОЛЯКОВА Бориса Борисовича — солдата

РОПАКА Віктора Анатолійовича — солдата

РОСТОВЦЕВА Дмитра Вячеславовича — солдата

САХНА Павла Олеговича — солдата

ТИХОМИРОВА Олександра Юрійовича — солдата

ЧИСТЯКОВА Ігоря Івановича — солдата

ЯКОБЧУКА Руслана Вячеславовича — старшого солдата

Нагородити медаллю “За врятоване життя”

БЕСПАЛОВА Максима Олександровича — солдата

БОЙКА Євгена Володимировича — солдата

ГЛУШКА Олега Євгеновича — солдата

ІВАНЦОВА Данила Андрійовича — солдата

РАЗГОВОРОВА Миколу Миколайовича — солдата

РАКА Дмитра Валерійовича — сержанта

СОЛОПОВА Анатолія Миколайовича — сержанта

ХОХЛЮКА Сергія Сергійовича — старшого солдата

ШОЛІКА Андрія Михайловича — солдата.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ