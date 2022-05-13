Державними нагородами відзначені 269 воїнів, із них 14 – посмертно

Державними нагородами відзначені ще 269 військовослужбовців Збройних сил України, з них 14 – посмертно.
Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 12 травня.
За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
КОВАЛЬЧУКА Вадима Миколайовича — капітана
ШВЕЦЯ Дмитра Сергійовича — підполковника
Нагородити орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня
БЕРКА Артема Юрійовича — капітана
ВОЛОШИНА Ярослава Олександровича — майора
ГОЛОВАТЮКА Івана Вікторовича — майора
ГРИГОРУКА Дмитра Валентиновича — капітана
ДАВИДЕНКА Олександра Анатолійовича — старшого лейтенанта
ЗАРЕМБУ Михайла Ігоровича (посмертно) — майора
КОВАЛЬЧУКА Андрія Володимировича — лейтенанта
КОЛЕСНИКА Тараса Володимировича (посмертно) — майора
КОРЕЦЬКОГО Віктора Яковича — підполковника
КУПРІЯНОВА Олександра Валерійовича — підполковника
МЕГЕЛЬБЕЯ Вячеслава Вікторовича — підполковника
МІРОШНІЧЕНКА Олексія Сергійовича (посмертно) — старшого сержанта
МОРОЗА Ігоря Вадимовича (посмертно) — старшого лейтенанта
МУЩИЦЬКОГО Сергія Миколайовича (посмертно) — капітана
НЕТАЯ Юрія Анатолійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
ОБЕРЕМКА Олега Юрійовича — капітана
ОМЕЛЬЧУКА Василя Борисовича — полковника
ОТЧИЧЕНКА Андрія Борисовича — капітана
ПАЛАМАРЯ Євгенія Володимировича — майора
ПАНЦИРНОГО Олександра Володимировича — капітана
ПЕТРЕНКА Анатолія Степановича — полковника
ПОЧИНКА Сергія Михайловича — полковника
РОМАНЮКА Романа Васильовича — полковника
САЛОВА Олексія Олександровича — сержанта
СКАЛЬКА Віктора Валерійовича — майора
СКЛЯРА Володимира Миколайовича (посмертно) — капітана
СМІРНОВА Максима Вячеславовича — старшого лейтенанта
СТАСЮКА Дмитра Сергійовича (посмертно) — старшого лейтенанта
СТАСЮКА Сергія Ігоровича — майора
ФАЙДЮКА Олега Олександровича — полковника
ЧЕБАНА Вадима Георгійовича — капітана
ЧЕРТОПОЛОХА Серафима Анатолійовича — лейтенанта
ЩУРА Анатолія Анатолійовича — прапорщика
ЯМБОРКА Артема Васильовича — капітана
Нагородити орденом “За мужність” І ступеня
ШИМАНСЬКОГО Олександра Валентиновича — підполковника
Нагородити орденом “За мужність” ІІ ступеня
ЛЕВЧЕНКА Василя Сергійовича — старшого сержанта
ПЕТРАЧУКА Валерія Борисовича (посмертно) — головного сержанта
Нагородити орденом “За мужність” ІІІ ступеня
АВДЄЄВА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта
АКСЬОНОВА Олександра Леонідовича — старшого сержанта
АЛТУНІНА Дениса Сергійовича (посмертно) — старшину
АНДРОЩУКА Дмитра Івановича — прапорщика
АТАМАНЧУКА Сергія Миколайовича — старшого солдата
БАБІЧА Олександра Васильовича — старшого сержанта
БАРАНОВСЬКОГО Дениса Сергійовича — старшого лейтенанта
БОЖЕНКА Владислава Віталійовича — солдата
БОРОДКІНА Віктора Юрійовича — старшого лейтенанта
БУРАВЛЬОВА Дмитра Івановича — сержанта
ВАРФОЛОМЕЯ Сергія Романовича — старшого сержанта
ВАСИЛЕВСЬКОГО Сергія Сергійовича — солдата
ВАСИЛЬЄВА Володимира Васильовича — солдата
ВАСЮХІНА Святослава Сергійовича — старшого солдата
ВЕРГУНА Олександра Ігоровича (посмертно) — сержанта
ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА Романа Сергійовича — капітана
ВИНОГРАДОВА В’ячеслава Олександровича — молодшого сержанта
ВИШНЯКА Валерія Олексійовича — старшого солдата
ВІТРУКА Володимира Миколайовича — солдата
ВЛАСОВА Євгена Геннадійовича — старшого сержанта
ВОЛКОВА Андрія Миколайовича — молодшого сержанта
ВОРОНОВА Данила Івановича — молодшого сержанта
ГАВРИЛЕНКА Володимира Анатолійовича — солдата
ГАВРИЛОВА Євгена Олексійовича — старшого солдата
ГАРБАРЯ-ЯБЛОНСЬКОГО Руслана Степановича — солдата
ГНАТІВСЬКОГО Володимира Володимировича — підполковника
ГОЛУБКУ Віталія Івановича — старшого лейтенанта
ГОНЧАРЕНКА Михайла Олександровича — молодшого сержанта
ГРИНЧЕНКА Костянтина Анатолійовича — старшого солдата
ДАНИЛЬЧУКА Ігоря Миколайовича — прапорщика
ДЕМ’ЯНЧУКА Дмитра Васильовича — підполковника
ДЕНИСЕНКА Дениса Юрійовича — капітана
ДОГЛЯДА Сергія Володимировича — сержанта
ДОЛІНА Володимира В’ячеславовича — солдата
ДЯЧЕНКА Миколу Сергійовича — лейтенанта
ЖИЛІНА Олексія Ігоровича — солдата
ЖУКОВА Олега Сергійовича — старшого солдата
ЗАГОРОДНЬОГО Антона Олеговича — молодшого лейтенанта
ЗАЛУСЬКОГО Володимира Олександровича — старшого лейтенанта
ЗУБКОВА Владислава Костянтиновича — старшого солдата
ІБРАГІМОВУ Олену Миколаївну — сержанта
ІГНАТІЄВА Євгена Івановича — капітана
ІЛЬЧУКА Василя Васильовича (посмертно) — старшого сержанта
КАБУ Івана Вікторовича — старшого солдата
КАЛІНІЧЕНКА Анатолія Вікторовича — сержанта
КАЛІНІЧЕНКА Костянтина Володимировича — старшого солдата
КАРНАТОВИЧА Романа Володимировича — старшого сержанта
КАЮМОВА Олега Ахмедовича — старшого сержанта
КВАШУКА Дениса Васильовича — капітана
КИРИЛЮКА В’ячеслава Васильовича — молодшого сержанта
КИРИЧКА Владислава Вікторовича — старшого солдата
КІР’ЯНОВА Івана Івановича — солдата
КЛЬОКТУ Богдана Івановича — старшого солдата
КОВАЛЕНКА Олександра Сергійовича — солдата
КОВАЛЯ Євгена Івановича — старшого солдата
КОВАЛЯ Ярослава Івановича — солдата
КОЛМАКОВА Кирила Олеговича — солдата
КОЛЯКА Олега Володимировича — молодшого сержанта
КОРОБКУ Віталія Ігоровича — старшого солдата
КРИВОКОЛІСКА Андрія Володимировича — лейтенанта
КРУКОВСЬКОГО Юрія Олександровича — старшого сержанта
КРУТІЛІНА Євгена Вікторовича — сержанта
КРЯТОВА Олександра Олександровича — солдата
КУЗЬМЕНКА Михайла Сергійовича — солдата
КУЛІКОВА Сергія Сергійовича — старшого лейтенанта
КУТЄПОВА Івана Сергійовича — старшого лейтенанта
КУЧЕРЯВОГО Анатолія Анатолійовича — старшого солдата
ЛАГОДУ Станіслава Володимировича — старшого солдата
ЛАЗЕБНИКА Андрія Вікторовича — старшого солдата
ЛИПОВОГО Микиту Валерійовича — старшого лейтенанта
ЛИСИХ Євгена Сергійовича — молодшого сержанта
ЛУЖАНСЬКОГО Володимира Олексійовича — солдата
МАЗУРКА Назара Леонідовича — лейтенанта
МАКАРЕНКА Владислава Віталійовича — солдата
МАРЧУКА Дмитра Олеговича — старшого сержанта
МЕЛЕЩАКА Олександра Олександровича — солдата
МЕЛЬНИЧУКА Андрія Васильовича — старшого сержанта
МОРВАНЮКА Олександра Володимировича — старшого солдата
МОРПАКА Володимира Михайловича — капітана
МОСІЙЧУКА Олега Романовича — молодшого сержанта
НЕВМИВАКУ Ярослава Вікторовича — сержанта
НЕКРАСОВА Максима Юрійовича — солдата
НОСАЧУКА Максима Олександровича — лейтенанта
НОСОВА Олега Володимировича — старшого сержанта
НУЖНОГО Миколу Юрійовича — старшого солдата
ОЛІЙНИКА Вадима Ігоровича — старшого лейтенанта
ПАНІНА Богдана Валерійовича — старшого солдата
ПАРХОМЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата
ПАРХОМЕНКА Миколу Сергійовича — солдата
ПАСІЧНИКА Івана Романовича — старшого солдата
ПАСЬКА Євгена Сергійовича — старшого солдата
ПЕРЕСИПКІНА Олександра Олександровича — молодшого сержанта
ПЕТЛІНСЬКОГО Анатолія Франковича — молодшого сержанта
ПЕТРЕНКА Ярослава Юрійовича — солдата
ПЕТРУСЕНКА Артура Олеговича — молодшого сержанта
ПЕТРУШЕВСЬКОГО Максима Миколайовича — старшого сержанта
ПИЛЕНКА Олексія Вікторовича — сержанта
ПИРОГА Юрія Миколайовича (посмертно) — штаб-сержанта
ПІВОВАРОВА Григорія Леонідовича — молодшого сержанта
ПІДОШВУ Віталія Олександровича — солдата
ПІХОТІНА Костянтина Сергійовича — старшого солдата
ПЛЮЩА Олександра Олександровича — старшого солдата
ПОВЧУНА Сергія Сергійовича — сержанта
ПОДЕЙКА Євгена Олександровича — солдата
ПОНОМАРЬОВА Олега Петровича — старшого солдата
ПРИХОДЬКА Павла Івановича — головного сержанта
ПРУГЛА Юрія Вікторовича — солдата
РУДИКА Станіслава Миколайовича — головного сержанта
РУДОГО Сергія Володимировича — старшого солдата
САВЧУКА Анатолія Миколайовича — штаб-сержанта
САЄНКА Олексія Миколайовича — старшого сержанта
СВИРИДЕНКА Володимира Вікторовича — старшого солдата
СИЗОНЕНКА Геннадія Володимировича — молодшого сержанта
СІМЕЙКА Дмитра Олександровича — солдата
СЛАТІНА Ігоря Андрійовича — солдата
СМІШЛИВОГО Євгенія Олексійовича — старшого солдата
СОЛОПІЄНКА Олександра Володимировича — молодшого сержанта
СТЕПАНЕНКА Сергія Володимировича — сержанта
СТЕПАНЮКА Євгена Миколайовича — старшого солдата
СТЕЦУРЕНКА Віталія Володимировича — головного сержанта
СТРУЧАЄВА Владислава Олександровича — старшого солдата
СУКАЧА Віталія Олексійовича — старшого солдата
СУХОГО Костянтина Андрійовича — солдата
ТАТАРІНОВА Олександра Вікторовича — солдата
ТЕРЕЩЕНКА Сергія Семеновича — прапорщика
ТИМОШЕНКА Олексія Степановича — солдата
ТКАЧОВА Дмитра Андрійовича — старшого лейтенанта
ТОЛКАЧОВА Олександра Сергійовича — солдата
ТРУБЧАНІНОВА Микиту Олександровича — старшого солдата
УЛІЗКО Тетяну Вадимівну — молодшого сержанта
ФЕНЬОВА Олексія Олександровича — старшого солдата
ФОМЕНКА Дмитра Володимировича — солдата
ХАМІДУЛІНА Владислава Олександровича — солдата
ХІМІЧА Сергія Анатолійовича — молодшого сержанта
ХОЛОДНЯКОВА Андрія Федоровича (посмертно) — старшого лейтенанта
ХРИСТОЛЮБОВА Олександра Сергійовича — старшого солдата
ЦАРУКА Ярослава Володимировича — майора
ЧАЙКУ Владислава Олександровича — старшого солдата
ЧЕКАНОВА Сергія Володимировича — старшого солдата
ЧЕРЕДЕНКА Олександра Михайловича — солдата
ЧУДНЕНКОВА Олексія Віталійовича — старшого солдата
ЧУРАКОВА Олександра Івановича — майстер-сержанта
ШАМРЕЛЮКА Василя Анатолійовича — старшого солдата
ШИРОКОСТУПА Дмитра Валерійовича — сержанта
ШИШКО Вероніку Олександрівну — старшого солдата
ШУВАЄВА Сергія Олександровича — солдата
ЮРКА Олександра Миколайовича — молодшого сержанта
ЯКОВЦЯ Анджея Олександровича — молодшого сержанта
ЯРЕМЧУКА Олега Петровича — сержанта
ЯРОВОГО Яна Володимировича — старшого лейтенанта
Нагородити орденом Данила Галицького
ВОЛКОВА Андрія Федоровича — полковника
КІЗЯКА Ярослава Олексійовича — полковника
ШИНКАРЬОВА Євгена Михайловича — генерал-майора
ЯСЕЧКА Максима Миколайовича — полковника
Нагородити медаллю “За військову службу Україні”
АРТЮХОВА Дениса Володимировича — старшого солдата
БУЗЬКА Олександра Леонідовича — солдата
ГАРАНІНА Сергія Вадимовича — старшого солдата
ГЛАДИША Анатолія Олександровича — солдата
ГОРАЧА Максима Ігоровича — майора
ДУБІЛЕВСЬКОГО Олега Володимировича — солдата
ЄЛІСЄЄВА Михайла Юрійовича — старшого солдата
ЄРСЕЇТОВА Артура Ігоровича — солдата
ЗАДОРОЖНЬОГО Сергія Вікторовича — старшого сержанта
КАЛИТЕНКА Валерія Васильовича — старшого сержанта
КАПЛЮ Олександра Васильовича — старшого солдата
КГОЛЯ Олександра Валерійовича — підполковника
КИРИЛЕНКА Дениса Валентиновича — солдата
КОШЕЧКІНА Олега Володимировича — головного сержанта
ЛУПУ Сергія Сергійовича — солдата
МАЗУРИКА Артура Романовича — лейтенанта
МАРКОВА Миколу Олександровича — старшого солдата
МАРУЩАКА Данила Миколайовича — солдата
МІРОШНИЧЕНКА Сергія Олександровича — солдата
НІКІТІНА Сергія Вікторовича — солдата
ОНИЩЕНКА Євгена Володимировича — старшого солдата
ПІТЬКА Олександра Миколайовича — старшого солдата
ПРУГЛА Івана Сергійовича — підполковника
РИСУХІНА Євгена Володимировича — старшого сержанта
САРІКА Євгенія Валерійовича — підполковника
СИРОВОГО Станіслава Вікторовича — старшого солдата
СКОСАРЯ Євгена Олександровича — старшого солдата
СТАРОДУБЦЕВА Олександра Володимировича — солдата
СТРЕЛЬНІКОВА Михайла Володимировича — солдата
ТИМЧУРА Дмитра Івановича — старшого солдата
УДОВЕНКА Андрія Ігоровича — солдата
ХАПІНА Валерія Миколайовича — солдата
ХОМЕНКА Анатолія Івановича — полковника
ЦУДНОГО Романа Миколайовича — сержанта
ЧЕРНЕЯ Василя Андрійовича — солдата
ЧЕРНУХУ Євгенія Анатолійовича — старшого солдата
ШЕБЕЦЬКОГО Романа Сергійовича — солдата
ШЕВЧЕНКО Віолу Федорівну — старшого сержанта
ШИНДЕРА Віктора Миколайовича — майстер-сержанта
ШОСТАКА Сергія Івановича — старшого солдата
Нагородити медаллю “Захиснику Вітчизни”
БАЖАНОВА Андрія Володимировича — молодшого сержанта
БЕЛІНСЬКОГО Романа Богдановича — солдата
БЄЛІКА Сергія Борисовича — капітана
В’ЮНИКА Владислава Володимировича — штаб-сержанта
ГУЦУЛЯКА Сергія Михайловича — старшого солдата
ДЕРКАЧА Олега Володимировича — старшого солдата
ДОВБЕНЮКА Андрія Івановича — старшого сержанта
ДУНОВСЬКОГО Артема Сергійовича — солдата
КАРПОВИЧА Олександра Олександровича — старшину
КИРЕЙКА Євгена Вікторовича — молодшого сержанта
КОРНІЛОВА Миколу Сергійовича — солдата
КОРОБКУ Василя Вікторовича — молодшого сержанта
КРАТА Ярослава Івановича — прапорщика
ЛІНКОВА Олега Ігоровича — старшого солдата
МЕДИНСЬКОГО Тараса Валерійовича — солдата
МЕШКА Геннадія Владиславовича — старшого солдата
МОРОЗА Геннадія Петровича — молодшого сержанта
ПАНАСЕНКА Віталія Олександровича — старшого солдата
ПЕТРОШКЕВИЧА Юхима Михайловича — солдата
ПОЛОВОГО Сергія Петровича — старшого сержанта
ПОЛЯКОВА Бориса Борисовича — солдата
РОПАКА Віктора Анатолійовича — солдата
РОСТОВЦЕВА Дмитра Вячеславовича — солдата
САХНА Павла Олеговича — солдата
ТИХОМИРОВА Олександра Юрійовича — солдата
ЧИСТЯКОВА Ігоря Івановича — солдата
ЯКОБЧУКА Руслана Вячеславовича — старшого солдата
Нагородити медаллю “За врятоване життя”
БЕСПАЛОВА Максима Олександровича — солдата
БОЙКА Євгена Володимировича — солдата
ГЛУШКА Олега Євгеновича — солдата
ІВАНЦОВА Данила Андрійовича — солдата
РАЗГОВОРОВА Миколу Миколайовича — солдата
РАКА Дмитра Валерійовича — сержанта
СОЛОПОВА Анатолія Миколайовича — сержанта
ХОХЛЮКА Сергія Сергійовича — старшого солдата
ШОЛІКА Андрія Михайловича — солдата.
Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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