Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, її бабусі та колишньої дружини Путіна

Аліна Кабаєва

Велика Британія запровадила санкції проти колишньої дружини президента РФ Володимира Путіна, його двоюрідних братів та Аліни Кабаєвої, яку вважають за нинішню дружину російського лідера.

Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду, пише в п’ятницю, 13 травня, “Європейська правда”.

“Сьогодні санкції вдарили по фінансовій мережі Путіна, у тому числі по колишній дружині та двоюрідним братам – посиливши тиск на президента та його найближче оточення. Офіційні активи Путіна скромні, а його спосіб життя фінансується клікою сім’ї, друзів та еліти”, – йдеться у заяві.

В офіційних документах перераховані скромні активи президента Путіна, зокрема невелика квартира в Санкт-Петербурзі, дві радянські машини 1950-х років, трейлер та невеликий гараж. Насправді Путін покладається на свою сім’ю, друзів дитинства та обрану еліту, які отримали вигоду з його правління і, у свою чергу, підтримують його спосіб життя.

До списку санкцій потрапили:

Аліна Кабаєва, яка стала головою ради директорів Національної медіагрупи, що є найбільшою приватною російською медіакомпанією. Стверджується, що вона має близькі особисті стосунки з Путіним, а раніше вона була депутатом Держдуми від путінської “Єдиної Росії”.

Анна Зацепліна, бабуся Аліни Кабаєвої та соратниця Геннадія Тимченка — давнього соратника Путіна, який перебуває під санкціями Британії з 22 лютого 2022 року, від якого вона, як повідомляється, отримала розкішну квартиру в Москві.

Людмила Очеретна, колишня перша леді РФ та колишня дружина Путіна. Після розлучення з Путіним у 2014 році Очеретна здобула вигоду з пільгових ділових відносин із державними структурами.

Ігор Путін, двоюрідний брат президента Путіна та російський бізнесмен, директор Міжнародного морського порту “Печенга”.

Михайло Путін, російський бізнесмен та родич президента. Він є заступником голови правління страхової компанії “СОГАЗ” та заступником голови правління “Газпрому”.

Роман Путін, двоюрідний брат, він відкрито заявляє про свої стосунки з Путіним і наголошує, що цей сімейний зв’язок дозволив його компанії “Путін Консалтинг” допомагати іноземним інвесторам у Росії.

Михайло Шеломов, власник російського бізнесу та двоюрідний брат Путіна. Компанія Шеломова ТОВ “Акцепт” ділить співробітників з ТОВ “Біном”, фірмою, зареєстрованою як власник “Палацу Путіна”. Шеломов через свою фірму ТОВ “Акцепт” також є акціонером банку “Росія”, який тісно пов’язаний з Кремлем і керований ключовими помічниками Путіна, на який Британія наклала санкції 22 лютого 2022 року.

Олександр Плехов, близький друг Путіна. Він отримав вигоду зі своїх відносин із Путіним, а його компанія Vital Development Corporation отримала вигоду зі значного державного заступництва.

Михайло Клішин, виконавчий директор Банку “Росія”, член Ради директорів СОГАЗ.

Володимир Колбін, син друга дитинства та ділового партнера Путіна Петра Колбіна. Він отримував підтримку від уряду Росії як генеральний директор ТОВ “Геленджицький морський порт”.

Юрій Шамалов, син Миколи Шамалова та брат колишнього зятя Путіна Кирила Шамалова. Юрій входить до нової еліти дітей найближчих соратників Путіна і швидко піднявся до президента “Газфонду” та члена ради директорів “Газпромбанку”.

Віктор Хмарін – російський юрист і бізнесмен, друг і родич Путіна по шлюбу. Хмарін володів низкою підприємств, зокрема ТОВ “Нафтопродуктсервіс”, яке працювало у російському енергетичному секторі.

“Сьогоднішні санкції ізолюють членів сім’ї та фінансистів із найближчого оточення Путіна, посилюючи тиск на Путіна, оскільки він продовжує своє безглузде вторгнення в Україну”, – йдеться у заяві уряду Британії.

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