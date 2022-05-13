81-ша бригада ДШВ збила російський ударний вертоліт Мі-28 “Нічний мисливець”

Підрозділом протиповітряної оборони 81-ї бригади ДШВ збитий російський ударний вертоліт Мі-28 “Нічний мисливець”.

Про це в п’ятницю, 13 травня, повідомила пресслужба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

“Вчора, на Луганщині підрозділом протиповітряної оборони 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України збитий російський ударний вертоліт Мі-28 “Нічний мисливець”. Слід відзначити, що даний ударний вертоліт призначений для пошуку і знищення в умовах активної вогневої протидії танків та іншої броньованої техніки, а також малошвидкісних повітряних цілей і живої сили”, – йдеться в повідомленні.

“Іноді мисливець може перетворитися на здобич, як даний російський вертоліт”, – іронічно прокоментували десантники.

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