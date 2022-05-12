Десантник 81-ї бригади зі “стінгера” збив російський вертоліт

Стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ збив російський вертоліт Мі-24.
Про це в четвер, 12 травня, повідомила пресслужба Командування ДШВ ЗСУ.
“На Луганщині стрілець-зенітник 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України виявив групу з чотирьох вертольотів противника та з ПЗРК “Stinger” збив ведучого другої пари”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони ДШВ й надалі продовжують виконувати бойові завдання та знищувати засоби повітряного нападу противника.
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