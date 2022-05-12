Укрзалізниця відновлює роботу кас по всій Україні

Ілюстративне фото

На тлі збільшення пасажиропотоку Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах.

Про це повідомляє у четвер, 12 травня, пресслужба УЗ.

Ще однією причиною такого рішення стало “збереження цікавості російських окупантів до онлайн-сервісів” УЗ.

Станом на 12 травня відновлено роботу 45% квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію Росії проти України.

УЗ планує продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації.

Читайте також:

Через ворожі атаки запізнюються понад 40 потягів Укрзалізниці