Укрзалізниця відновлює роботу кас по всій Україні

На тлі збільшення пасажиропотоку Укрзалізниця продовжує відновлення мережі кас по всій країні, робота яких була припинена через активні бойові дії в регіонах.
Про це повідомляє у четвер, 12 травня, пресслужба УЗ.
Ще однією причиною такого рішення стало “збереження цікавості російських окупантів до онлайн-сервісів” УЗ.
Станом на 12 травня відновлено роботу 45% квиткових кас з тих, що припиняли функціонування через збройну агресію Росії проти України.
УЗ планує продовжити цей процес в містах, які будуть звільнені з-під російської окупації.
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