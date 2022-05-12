У Приват24 стався збій в роботі

У роботі системи “Приват24” стався збій під час авторизації у додатку та вебверсії електронного банку.

Про це вдень у четвер, 12 травня, інформує пресслужба “Приватбанку”.

При спробі авторизації в додатку користувачі бачать сповіщення “Помилка виконання операції. Будь ласка, повторіть пізніше”.

“Наші фахівці найближчим часом відновлять стабільну роботу “Приват24″. Дякуємо за розуміння”, – йдеться в повідомленні.

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