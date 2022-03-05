Приватбанк продовжив дію всіх карток на пів року

“Приватбанк” в умовах воєнного стану продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів – у разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба.

Про це вдень у суботу, 5 березня, інформує пресслужба “Приватбанку”.

“На період воєнного стану, термін дії всіх платіжних карток “ПриватБанку”, у тому числі зарплатних, пенсійних та соціальних карток, автоматично продовжено на 180 днів”, – йдеться в повідомленні.

У разі закінчення терміну дії картки у березні чи квітні 2022 року, картки продовжать працювати без обмежень як для оплати покупок, будь-яких послуг, так і отримання готівки.

Картки не треба перевипускати чи міняти на нову., адже відвідування відділень у воєнний час є додатковою небезпекою для життя.

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