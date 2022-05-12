Двічі захисники. Як українські адвокати беруть участь у війні

автор: Олексій Барановський

для “Новинарні”

фото з соцмереж

“Кожен із нас – воїн”. Ця фраза, запущена в обіг на початку повтомасштабного вторгнення російської поотолочі, має цілком конкретне наповнення – іменами, вчинками, втратами.

До захисту Батьківщини долучилися українці найрізноманітніших професій: і через мобілізацію до лав Збройних сил та інших силових структур, і через ініціативи в тилу. Адвокати – одна з професій, що стала “воєнною”.

Починаючи з 24 лютого, на війні загинули вже більше десятка українських правників.

Як адвокати обороняють Україну, читайте в цьому матеріалі “Новинарні“.

Юстиція в армії, що воює

Член Ради адвокатів міста Києва Сергій Трофімов, який з перших днів перебуває в лавах ЗСУ, пише у себе у фейсбуці: “Зі стрільця перетворився на військового юриста. Купа паперової роботи з реформування бригади тощо. Слідкую, щоб кожен військовослужбовець був оформлений належним чином. Ночами чищу гранати і перебираю зброю”.

Військова юриспруденція – один із напрямків, на якому знайшли собі місце адвокати на війні. Голова Комітету з питань незалежності правосуддя Національної асоціації адвокатів України Олексій Маловацький, який перебуває на передньому краї в лавах ЗСУ, зазначає, що юристи на війні мають супроводжувати управлінські процеси, оскільки це більш ефективно.

“Це і робота з керівництвом, з людьми в підрозділах, взаємодія між підрозділами, робота з військовим господарством, а також органами правопорядку (ВСП – військовою поліцією) та прокуратурою”, – перелічує він сфери застосування зусиль військового юриста.

Експерт зауважує, що військово-правові спеціальності слід розвивати. “Мають бути юристи, які працюють суто в питаннях супроводу забезпечення ЗСУ, юристи, які працюють як консультанти командирів (зокрема як консультанти з питань міжнародного гуманітарного права), військові адвокати. І, напевно, настав час відновити військові суди”, – каже Маловацький.

За словами адвоката-військовослужбовця, величезний пласт роботи – це зміна правової бази регулювання діяльності ЗСУ та Територіальної оборони як частини ЗСУ, відомчих документів, статутів тощо.

Паралельно набирає обертів проєкт “Адвокати – ЗСУ”, який координує радниця з юридичних питань Головнокомандувача ЗСУ адвокатка Євгенія Рябека.

За допомогою спеціально створеного чат-бота йде збір звернень військовослужбовців, які потребують правової підтримки. Через нього ж до участі у проєкті можуть приєднатися адвокати, готові надати відповідну підтримку на безкоштовній основі.

Як розповіла “Новинарні” Євгенія Рябека, буквально за перший тиждень від запуску проєкту до нього приєдналося понад 200 адвокатів, і їхня кількість продовжує зростати.

“Питання, з якими звертаються військовослужбовці, найрізноманітніші, – каже Рябека. – Це і військові контракти, виплати, вирішення спорів з виконавчими службами та банками щодо кредитів, питання соціального захисту та лікування військовослужбовців, правова підтримка родичів військовослужбовців, що виїхали за кордон. На жаль, це і питання виплат родичам загиблих солдатів теж”, – перелічує адвокатка.

Євгенія зазначає, що Генеральний штаб ЗСУ надає сприяння у розв’язання правових проблем, які виникають, хоча роботи й немало.

Адвокатська гуманітарка

“Захисники Харкова отримали тисячу банок м’ясних консервів та купу макаронів від мукачівського благодійного фонду “Доторкнись життя” і їхніх європейських партнерів. Неймовірна мережа адвокатських контактів, майже “нейронна мережа” з мукачівських, київських та харківських адвокатів.

Від “Набери Юлю” до “Вантаж отримано, хлопці дякують” минуло менше 24 годин – будь-який логіст або менеджер позаздрить ефективності комунікації адвокатів”, – розповідає в соцмережі член Ради адвокатів міста Києва Олександр Черних.

Його колега, київський адвокат Олексій Шевчук з перших днів війни був мобілізований до ЗСУ з інженерно-технічної спеціалізації “складське забезпечення”, він працює на заході України.

“За два місяці війни відправив 627 фур, понад 10 тисяч тонн вантажів медичного, цивільного та військового призначення. На мене покладено обов’язки управління діяльністю гуманітарного штабу при Львівській обласній військовій адміністрації”, – розповідає адвокат Шевчук, відомий участю в резонансних кримінальних справах Олега Бахматюка, Геннадія Корбана, Іллі Киви, Віктора Развадовського, Олександра Онищенка, Борислава Розенблата, Віталія Кличка, Ярослава Дубневича та інших.

Його адвокатське об’єднання Barristers взяло участь у розробці нормативно-правової моделі, що акцептована офісом президента, для обліку та оформлення гуманітарної допомоги, яка надходить в Україну з-за кордону.

“Правовий супровід взаємодії благодійних фондів, військових адміністрацій, юридичний механізм порядку передачі гуманітарки від зарубіжних донорів до кінцевих споживачів – у цьому є заслуга наших адвокатів”, – зауважує Шевчук.

Команда адвокатів Barristers хвалиться, що на волонтерських засадах допомогла запустити роботу першої в Україні місцевої військової адміністрації – в Гостомелі. Вона була створена указом президента 21 березня.

“Це перша в Україні місцева військова адміністрація, тобто перша військова адміністрація на рівні міст та селищ.

Досвід фахівців Barristers став у нагоді при організації роботи військової адміністрації, яка досі не мала аналогів серед органів державного управління місцевого рівня”, – ідеться в повідомленні на ФБ-сторінці АО Barristers.

Адвокат та депутат Бучанської міськради Катерина Українцева, після того, як змогла вибратися з окупованої росіянами Бучі, створила гуманітарну ініціативу “Бучанські гуманоїди”. Вона не може підрахувати кількість тонн гуманітарки, яку відвезли до зруйнованого міста, але вважає, що зусиллями її команди вдалося допомогти більш ніж 2-3 тисячам мешканців Бучі.

“Ми намагалися це робити адресно, але розумієте, ми приїжджаємо на вулицю, і виходять жителі всіх навколишніх будинків. Звісно, що ми годуємо та допомагаємо всім, хто потребує”, – пояснює Українцева.

За її словами, зараз гуманітарна ситуація у місті покращилася, тому її штаб приділяє більше уваги селам Бучанського району, а також бучанцям, які перебувають в інших регіонах України і не можуть повернутися, бо повертатися нема куди.

Корпоративний захист

Підвал Національної асоціації адвокатів України з перших днів війни перетворився на хаб для сортування та розподілу гуманітарної допомоги.

“Гуманітарка від нас йшла не лише постраждалим адвокатам та членам їхніх сімей, а всім, хто потребував, хто був з нами на зв’язку – лікарні, військові, дитячі заклади”, – розповідає керівник секретаріату НААУ Вадим Красник.

За його словами, точних цифр, скільки адвокатів на війні, поки що немає, вони з’являться згодом.

Але вже відомо як мінімум про десяток адвокатів, які загинули, захищаючи Батьківщину.

Їхнім сім’ям виплачується по 100 тисяч гривень від корпоративної асоціації українських адвокатів (крім державної допомоги).

Окремо слід зазначити створення з початком війни Опікунської ради НААУ, яка розподіляє кошти, що надходять від іноземних адвокатських асоціацій.

“Від адвокатів усього світу приходить допомога, ми вже розподілили близько 300 тисяч доларів іноземної допомоги, надано підтримку понад 300 потерпілим адвокатам”, – каже Вадим Красник.

Суми допомоги, що виділяється, диференціюються в залежності від кожної конкретної ситуації.

Крім того, як зазначає керівник секретаріату НААУ, регіональні ради адвокатів теж активно надають підтримку як своїм постраждалим від війни адвокатам, так і підрозділам української армії, що діють на їхніх територіях.

Адвокати спеціального призначення

Ще до початку повномасштабноного вторгнення РФ в Україні діяла ініціатива “Юрфем” – “Підтримка по захисту жертв сексуального і гендерно зумовленого насильства під час війни”. Після 24 лютого ця підтримка стала значно більш запитаною, працює “гаряча лінія”.

“Тема складна, з жертвами насильства насамперед працюють медики та психологи, але коли все-таки надходять звернення – ми надаємо всю необхідну юридичну підтримку”, – каже адвокатка Ірина Кузіна.

За її словами, робота із захисту прав потерпілих ускладнюється не лише через небажання самих жінок спілкуватися з юристами, а ще й тим, що не працюють суди Києва та Київської області, де окупанти чинили найбільше наруги.

“Суди вдають, що працюють, але фактично вони лише обирають або продовжують запобіжні заходи. Проте, наприклад, слідчі судді, які в тому числі розглядають скарги на бездіяльність слідчих, засідання не призначають”, – нарікає Кузіна.

Слід зазначити, що розслідуванням воєнних злочинів російських загарбників в Україні займаються співробітники багатьох відомств – створено відповідний департамент у Генпрокуратурі, працюють СБУ, Нацполіція та міжнародна слідча група. До компетенції СБУ також віднесено так зване “літерне” кримінальне провадження – відомство аналізує дані із соцмереж та публікації ЗМІ і проводить за ними перевірку, яка потім, при верифікації інформації, додається у матеріали кримінальних справ.

Таким чином адвокати залишилися на узбіччі фіксації воєнних злочинів російських окупантів. Хоча певні дії з їхнього боку все-таки є.

Так, адвокат Ілля Новіков повідомляв у себе у фейсбуці, що його підрозділ територіальної оборони отримав ексклюзивні матеріали з Бучі, які підтверджують злочини проти людяності з боку російських окупантів. “Сформували робочу групу юристів, які на місці мають задокументувати всі факти цих нелюдських злочинів для міжнародних судів”, – зазначав Новіков.

З метою легалізувати подібні повноваження підрозділів тероборони у Верховній Раді України розглядається законопроєкт, який прямо передбачає наділення сил ТрО повноваженнями щодо фіксації доказів воєнних злочинів проти цивільного населення, скоєних окупантами.

Втім, в адвокатській спільноті скептично дивляться на можливу ефективність такого законопроекту.

“Навіть ДТП не так просто коректно зафіксувати на камеру, а тут – воєнні злочини для міжнародних судів”, – зауважує Богдан Кушнір, член Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ.

На переконання адвоката, для своєчасної та ефективної фіксації воєнних злочинів російської армії необхідно ініціювати пілотні проєкти, за якими мобілізовані до лав ЗСУ/ТрО адвокати окремим наказом наділялися б повноваженнями щодо фіксації воєнних злочинів.

“Адвокат, який розуміє, як працює судова система, як коректно процесуально фіксуються докази, міг би обстежувати вулицю, належно процесуально фіксувати злочин, працювати з потерпілими тощо. Згодом напрацьовані документи здавалися б слідчому, матеріал ішов би в роботу”, – пропонує Кушнір.

Утім, за словами захисника, подібні пропозиції адвокатської спільноти поки що не знаходять розуміння у правоохоронних органів.

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