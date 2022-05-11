Земан дозволив понад сотні громадян Чехії воювати в ЗСУ

Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.
Про це у середу, 11 травня, повідомив його речник Іржі Овчачек у твіттері.
Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman podepsal rozhodnutí se souhlasem ke vstupu do ozbrojených sil Ukrajiny 103 občanům na základě jejich žádosti podané v souladu se zákonem č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování. Rozhodnutí podléhá kontrasignaci předsedy vlády.
— Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) May 11, 2022
Він додав, що рішення ще має підписати прем’єр-міністр Петер Фіала.
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