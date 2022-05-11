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Слідчі ДБР знайшли документи, що підтверджують намір РФ захопити всю Україну

11/05/2022 15:01

У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України.

Про це в середу, 11 травня, повідомила пресслужба ДБР.

“ДБР знайшли важливі документи військових ЗС РФ, які чітко дають розуміння, що Росія готувалася захопити усю територію України. Уся ця інформація буде вивчена та долучена до матеріалів справи”, – сказав глава відомства Олексій Сухачов.

Слідчі оглянули понад дві тисячі гектарів зруйнованого міста. Встановлені місця розташування бойових частин та позиції, з яких велися ворожі обстріли.

Вилучені документи та особисті речі російських військових.

ДБР виявило пошкоджені 322 житлові будинки та цивільні об’єкти Тростянця.

Також встановлені місця, де окупанти катували цивільних. Зафіксовано щонайменше 34 факти викрадення та катування громадян. На місці злочинів виявлено кийки, кайданки, металеві кліщі та одяг потерпілих зі слідами крові.

Серед іншого проведено ексгумацію тіл 23 загиблих, у тому числі двох дітей.

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Україна

Слідчі ДБР знайшли документи, що підтверджують намір РФ захопити всю Україну

У Тростянці Сумської області слідчі Державного бюро розслідувань знайшли важливі документи російських військових, які містять плани РФ щодо захоплення усієї території України. Про це в середу, 11 травня, повідомила...

Війна з Росією

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