На Донеччині росіяни обстрілами пошкодили склад з аміачною селітрою

Стовп диму від пошкодженого складу із селітрою

У Краматорському районі на Донеччині ворог обстрілом пошкодив склад з аміачною селітрою. Загрози для життя мешканців немає

Про це повідомив керівник Слов‘янської міської ВЦА Вадим Лях у середу, 11 травня.

“Безпосередня загроза для життя мешканців Слов‘янської громади відсутня. Але прошу за можливістю обмежити перебування на відкритому повітрі та щільно зачинити вікна на добу”, – сказав він.

Раніше викиди селітри внаслідок обстрілів траплялися у Миколаївській і Луганських областях. Тоді у небі спостерігалася хмара характерного помаранчевого кольору.

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