Справу щодо Іллі Киви передали до суду, – ДБР

Фото: УНІАН

Державне бюро розслідування заявляє про закінчення розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви, обвинувальний акт передали до суду.

Про це повідомляє пресслужба бюро у вівторок, 10 травня.

“Слідчі ДБР зокрема встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни”, – йдеться у повідомленні.

Киву обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.

У ДБР нагадують, що Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук.

Читайте також:

Нардеп Кива в ефірі росТБ закликав РФ “звільнити Україну”