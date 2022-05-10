Справу щодо Іллі Киви передали до суду, – ДБР

Державне бюро розслідування заявляє про закінчення розслідування щодо колишнього народного депутата Іллі Киви, обвинувальний акт передали до суду.
Про це повідомляє пресслужба бюро у вівторок, 10 травня.
“Слідчі ДБР зокрема встановили, що колишній депутат, перебуваючи на території росії, взяв участь в одному з пропагандистських шоу на телебаченні РФ. Ілля Кива публічно закликав вище керівництво росії до насильницької зміни конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні. Він пропонував фізично усунути Президента України та інших високопосадовців держави, а також публічно закликав до ведення агресивної війни на території нашої країни”, – йдеться у повідомленні.
Киву обвинувачують у державній зраді, пропаганді війни, посяганні на територіальну цілісність, закликах до захоплення державної влади та поширенні комуністичної символіки.
У ДБР нагадують, що Іллю Киву оголошено у міжнародний розшук.
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