ОГП оголосив підозру трьом російським військовим, які вбивали мирне населення Бучі пострілами в голову

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Трьом військовослужбовцям РФ повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством.

Про це повідомили у вівторок, 10 травня, у пресслужбі офісу генерального прокурора.

“За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому місті Буча Київської області підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням. Встановлено, що окупанти вдерлися до приватного будинку та пострілами у голову вбили двох мешканців”, – зазначили в ГПУ.

Особи підозрюваних встановили завдяки співпраці прокурорів ОГП та оперативних співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ. Наразі вирішується питання щодо оголошення російських військових у міжнародний розшук.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Офіс генпрокурора оприлюднив фото підозрюваних у злочинах і закликав усіх, хто впізнає цих чоловіків і має свідчення про їхню причетність до інших звірств, надсилати докази на хаб https://warcrimes.gov.ua/

Також можна звернутися до Бучанської окружної прокуратури за телефоном 063-530-69-06.

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