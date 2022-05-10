Під виглядом “пошуку диверсантів” росіяни грабують мешканців Мелітополя, – ОВА

Російські військові селяться у квартирах мешканців Мелітополя Запорізької області, які виїхали з міста, відбирають в них автомобілі і перешкоджають тим, хто хоче виїхати з міста.
Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА ввечері в понеділок, 9 травня.
Відзначається, що російські військові під виглядом пошуку партизанів і диверсантів зламують гаражі та проводять обшуки.
“Жителі авіамістечка повідомляють, що військові з автоматами викрадали автомобілі з гаражів і приватного сектора. Крім того, загарбники займають квартири мелітопольців, які виїхали на підконтрольну Україні територію”, – йдеться в повідомленні.
При цьому мешканці Мелітополя намагаються виїхати з окупованого росіянам міста. Своєю чергою рашисти тримають цілодобово евакуаційні колони на блокпостах попри те, що в авто знаходяться діти, літні люди та жінки.
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