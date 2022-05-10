Кличко озвучив кількість пошкоджених ракетами РФ будівель в Києві

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Внаслідок військової агресії Росії в столиці України пошкоджені загалом 390 будівель. Із них 222 – багатоквартирні будинки.

Про це у вівторок, 10 травня, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“Ми вже визначили 20 будинків, де треба першочергово розпочати відновлювальні роботи. Аби люди могли швидше повернутися в свої оселі. Приблизна вартість цих робіт становитиме 5,8 млн євро”, – написав він.

З його слів, у місті від обстрілів та бомбардувань пошкоджені 75 закладів освіти, з яких 30 – дошкільні. 17 закладів охорони здоров’я, 11 закладів культури.

“Усього орієнтовна вартість на відновлення всіх будівель у столиці складатиме понад 70 млн євро. І про це зокрема ми сьогодні говорили під час онлайн спілкування з представниками ЄБРР, які готові нам допомагати в цьому”, – наголосив Кличко.

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