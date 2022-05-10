Бійці 79 одшбр показали, як палять танки російських окупантів. ВІДЕО

Під виглядом “пошуку диверсантів” росіяни грабують мешканців Мелітополя, – ОВА

Російські військові селяться у квартирах мешканців Мелітополя Запорізької області, які виїхали з міста, відбирають в них автомобілі і перешкоджають тим, хто хоче виїхати з міста. Про це повідомила пресслужба Запорізької...