Бійці 79 одшбр показали, як палять танки російських окупантів. ВІДЕО

Українські військовослужбовці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади показали, як знищують танки російських загарбників.
Про це у вівторок, 10 травня, інформує пресслужба Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
“Насолоджуйтеся відеорядом, як воїни 79-ї окремої десантно-штурмова бригади ДШВ ЗС України знищують російських окупантів та захищають свою Батьківщину. Разом до перемоги! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні!”, – йдеться в повідомленні.
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