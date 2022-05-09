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Вселенський патріархат визнав православну церкву в Північній Македонії

09/05/2022 23:29

Вселенський патріархат визнав Охридську архієпископію в Північній Македонії.

Таке рішення ухвалив Священний синод у Константинополі в понеділок, 9 травня, передає “Радіо Свобода”.

При цьому Вселенський патріархат вживає лише назву “Охридська архієпископія” та виключає термін “Македонська” і будь-які похідні від нього.

Згідно з поширеним комюніке, Фанар прийняв цю церкву і її голову, архієпископа Стефана, до євхаристійного спілкування, “зцілюючи рану розколу, обливаючи оливою та вином рану наших православних братів там”.

Водночас Синод доручив Сербській церкві розв’язати адміністративні питання із церквою в Північній Македонії “в рамках канонічного порядку та церковної традиції”.

Досі канонічне визнання православної церкви Північної Македонії блокувала Сербська православна церква.

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