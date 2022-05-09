“Наш обов’язок – захистити державу, перемога буде за нами”: звернення начальника прикордонного загону Падителя із “Азовсталі”. ВІДЕО

Бійці Донецького прикордонного загону ДПСУ на маріупольському заводі “Азовсталь” разом із побратимами продовжують стояти на захисті країни.

Про це вдень у понеділок, 9 травня, повідомив начальник прикордонного загону Валерій Падитель.

“Сили оборони Маріуполя продовжують захищати місто героїв. Прикордонники Донецького прикордонного загону, загону морської охорони, побратими із Збройних сил України, Нацгвардії, поліції продовжують виконувати свій обов’язок. Так, ми перебуваємо в дуже важких умовах, надлюдських… Водночас продовжуємо боронити свій край. І відчуваємо, які кроки робить військово-політичне керівництво держави. Знаємо, що про нас не забули. Щодня перебуваємо на зв’язку з керівництвом відомства (ДПСУ, – “Н”).

І хочу запевнити всіх: наш обов’язок – захистити державу, відновити її цілісність, зробити все для того, щоб людьми, які стоять на обороні міста в майбутньому пишалися. Хочу запевнити, що правда на нашому боці, віра на нашому боці, Бог на нашому боці, перемога буде за нами. Слава Україні”, – сказав полковник Падитель.

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