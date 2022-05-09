На Херсонщині горять ліси: під загрозою населені пункти

У тимчасово окупованій Херсонській області тривають лісові пожежі, під загрозою залишаються населені пункти, російські окупанти не дозволяли гасити вогонь.

Про це в понеділок, 9 травня, повідомив голова Чулаківської об’єднаної територіальної громади Олександр Мусієнко, який нині перебуває на території, підконтрольній ЗСУ.

“У громаді загалом у нас 13 сіл, біля лісу розташована половина. Сьогодні зв’язувався з Чулаківкою. Пожежі на території місцевого лісництва поки немає, під контролем, деякі осередки займання є, то працівники лісгоспу відразу їх локалізують. Велика задимленість у селі, людям практично немає чим дихати і багато летить попелу”, – цитує “Укрінформ” главу громади.

За його інформацією, біля сіл Іванівка і Геройське постійні пожежі, у Геройському вогонь добирався до будинків, місцеві мешканці організувалися разом з працівниками лісгоспу на боротьбу з вогнем, оскільки рятувальників немає.

Але російські військові не дали можливості ліквідувати пожежу.

Як зазначив голова громади, лісничий, який пішов дізнатися в окупантів, чи можна виїжджати на пожежу техніці, був затриманий російськими військовими більш ніж на добу, а з Іванівського лісництва старшого лісничого не було три доби, повернули його вчора.

Мусієнко сподівається, що російські окупанти все-таки дозволять зупиняти вогонь.

Тому наразі у громаді вирішували питання для того, щоб у лісництва була технічна така можливість – невеликий запас дизпалива та бензину для пожежної машини і тракторів.

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