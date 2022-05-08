Вогонь у корму: як в Україні знищили найсучасніший танк Росії Т-90М “Прорив”

Танк Т-90М "Прорив" знищений. Фото: ТГ Андрій Цаплієнко

Найсучасніший російський танк Т-90М “Прорив” був знищений під час бойових дій на території України.

Це сталося 4 травня на Харківському напрямку.

Про знищення танка Т-90 під час спроби російських військ знову зайти до села на Харківщині, яке звільнили ЗСУ, повідомляв Андрій Цаплієнко.

7 травня про втрату росіянами танка заявило також Міністерство оборони Великої Британії у розвідувальному звіті.

Найсучасніший танк РФ був спалений лише черед два тижні після того, як заїхав в Україну.

Аналізуючи фото ураженого танка, видання Defense Express вказало на те, що новітній Т-90М був знищений зі звичайного протитанкового гранатомета вогнем у корму.

“Прорив” у нікуди

Танк Т-90М “Прорив” був представлений у 2016 році. Він є модернізацією експортно орієнтованого варіанту Т-90С. Танк начебто вкритий покращеною бронею, оснащений модернізованою гарматою та покращеною системою супутникової навігації.

Першу партію танків Т-90М весною 2020 року отримали 2-га гвардійська Таманська мотострілецька дивізія та 1-ша гвардійська танкова армія.

Близько 100 танків Т-90М зараз перебувають на озброєнні ЗС Росії, зокрема й тих, які воюють в Україні.

У британській розвідці зазначають, що танк залишається вразливим для протитанкової зброї, якщо його не підтримують інші сили.

Також у британському МО вважають, що Збройні сили України завдали значної шкоди підрозділам та передовим можливостям Росії. І тепер Кремлю знадобиться багато часу та коштів, щоб відновити свою армію після цієї війни. Наприклад, заміна модернізованого обладнання буде особливо складною через санкції, що обмежують доступ Росії до найважливіших компонентів мікроелектроніки.

Основні характеристики танка Т-90М

вага з боєкомплектом – 48 т

екіпаж – 3 людини

потужність – 23 к.с./т

середня швидкість на ґрунтовій дорозі – 35-40 км/ год

середня швидкість по шосе – до 70 км/год

запас палива по шосе – до 500 км

Чим відрізняється танк Т-90М від попередніх версій

Багатопаливний дизельний двигун потужністю 1130 л.

Новий баштовий модуль, який відрізняється від серійних у попередніх версіях. Багатоканальний приціл із тепловізійним, телевізійним, візирним та далекомірним каналами, каналом управління ракетою. Електронні пристрої забезпечують цілодобове застосування. На місці командира є вісім триплексів та система відеоспостереження, що забезпечують повний огляд.

Багатошарове бронювання, ґратчасті екрани та динамічний захист “Релікт”. Комплекс активного захисту готовий автоматично викинути аерозольні гранати, сховавши танк від систем наведення супротивника за хмарою щільного диму.

Можливість обмінюватися даними з іншими машинами в режимі реального часу.

Озброєння: система управління вогнем “Калина”, 125-мм танкова гармата, керована ракета 9М119М, що може вражати танки та гелікоптери.

Для боротьби із протитанковими гранатометниками в арсеналі танка є уламково-фугасні снаряди дистанційного підриву. Відстань атакування – до 5 км.

Скільки коштує Т-90М

Залежно від версії та комплекту модернізації, експортна вартість Т-90М становить близько 2,5 млн доларів, найбільш модернізована – 4,3 млн доларів.

Читайте також:

ДШВ показали знищення російського танка в капонірі 79-ю бригадою. ВІДЕО