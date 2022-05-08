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Щоб щось вивезти в Росію: у Маріуполі побував заступник глави уряду РФ

08/05/2022 20:07

Оточений Маріуполь відвідав заступник глави уряду Росії Марат Хуснуллін, який проінспектував наявні в місті активи на предмет того, що можна вивезти до РФ.

Про це ввечері в неділю, 8 травня, повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

“Сьогодні в місті разом з [ватажком “ДНР” Денисом] Пушиліним був заступник голови уряду Росії Марат Хуснуллін. Інспектували “Азовмаш” та Морський порт. Як повідомили наші джерела, основна озвучена мета – інвентаризація того, що можна вивезти до Росії. Так, на “Азовмаші” залишилось обладнання, яке можна використати в якості металобрухту. В порту залишився метал, що належить металургійним підприємствам Маріуполя. Все це заплановано для вивозу”, – зазначив Андрющенко.

За його словами, де-факто порт не здатний приймати великі судна та забезпечувати погрузку, адже в акваторії перебуває затоплене судно “Меотида”, підйом якого потребує великої кількості часу та ресурсів, а серед портових кранів привести в робочий стан можливо лише один, чого недостатньо для повноцінної роботи порту.

Тому “візит чиновника РФ був спрямований на рекогносцировку та формування пропозиції рішення на місці”, вважає Андрющенко.

“Наразі про рішення не відомо. За інформацією, чиновник залишився незадоволений”, – зазначив радник законного мера.

За його висновком, крім банального розграбування Маріуполя, “такі візити дедалі наближають час спроби прямої інтеграції окупованих територій у Росію”.

За повідомленнями росЗМІ, Хуснуллін відвідав також відвідав ще одне знищене Росією місто Донеччини – Волноваху – та пообіцяв “налагодити мирне життя” в цих містах.

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