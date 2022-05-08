Рашисти вже вбили в Україні 225 дітей, – ОГП

Уже 225 дітей загинули в Україні через збройну агресію Росії.

Про це йдеться в ранковому звіті пресслужби Офісу генерального прокурора.

“Станом на ранок 8 травня 2022 року понад 638 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому, за офіційними даними, 225 дітей загинуло та більше 413 поранено“, – сказано в повідомленні.

Як зазначили в ОГП, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 116, Харківській – 98, Чернігівській – 68, Херсонській – 46, Миколаївській – 44, Луганській – 42, Запорізькій – 28, Сумській області – 17, в місті Київ – 16, Житомирській області – 15.

Ювенальні прокурори наводять останній наразі приклад: 7 травня внаслідок обстрілу окупантами міста Привілля Сєвєродонецького району Луганської області загинули двоє хлопчиків 11 та 14 років. Двоє дівчаток 8 та 12 років отримали поранення.

За даними ОГП, внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1635 закладів освіти. При цьому 126 із них зруйновано повністю.

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