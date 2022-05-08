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По європейських столицях поїде виставка УІНП про війну рашистів з Україною 

08/05/2022 23:56

У День пам’яті та примирення, 8 травня, на Контрактовій площі в Києві відкрили банерну експозицію, яка розповідає про вторгнення РФ в Україну.

Виставку “Україна. Війна в Європі” за кілька тижнів створив Український інститут національної пам’яті на замовлення Міністерства культури та інформполітики за підтримки МЗС. Її також зможуть побачити у Литві, Польщі, Німеччині та Бельгії тощо.

Як розповіли в пресслужбі УІНП, “виставка розповідає про глибинні передумови сучасного російсько-українського протистояння, про різні аспекти поточної фази російсько-української війни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого 2022 року, а також про героїчний спротив українського народу, який уже третій місяць тримає Україну в фокусі європейського інтересу”.

“Назви українських міст – Буча, Маріуполь, Харків, Чернігів стали символами новітнього варварства та невмотивованої жорстокості рашистів, змусивши світ по-новому подивитися на політику Кремля. Все частіше лунають порівняння дій президента РФ Владіміра Путіна та дій нацистського фюрера Адольфа Гітлера, а також історичних умов, які передували Другій світовій війні. Україна нині стала щитом, який захищає Європу від російської експансії. І водночас без допомоги Європи Україні буде важко здолати агресора”, – зазначили в Інституті.

Відкриття виставки в Києві символічно призначили на День пам’яті та примирення, адже у Другу світову війну ворогом були нацисти, а сьогодні це рашисти – російська версія імперського націоналізму та фашизму.

“Сьогодні увесь світ бачить, до чого призвела сакралізація війни, підміна понять та маніпуляції про Другу світову з боку РФ. У самому центрі Європи обстрілюють міста ракетами, вбивають мирне населення, знищують культуру. Україна продовжує боротися щодня проти ворога та відстоювати демократичні та європейські цінності. Це має усвідомити кожен. І виставка «Україна. Війна в Європі» якраз покликана поширювати правду про злочини рашистів на нашій території”, – сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

В УІНП розповіли, що виставку можна буде побачити:

  • 9 травня – у Вільнюсі (Литва) та Варшаві (Польща);
  • 16 травня – в Берліні, Бамберзі та Франкфурті (Німеччина);
  • пізніше – в Брюсселі (Бельгія) та інших європейських містах.

Крім української мови, виставка буде представлена англійською, польською, литовською та німецькою.

Партнери за кордоном: Литовський інститут історії, Центр історичних досліджень Польської академії наук в Берліні, Інститут Пілецького в Берліні, громадська організація «Bildungsverein Freundschaft kennt keine Grenzen e.V.», Музей історії Польщі.

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Україна

По європейських столицях поїде виставка УІНП про війну рашистів з Україною 

У День пам’яті та примирення, 8 травня, на Контрактовій площі в Києві відкрили банерну експозицію, яка розповідає про вторгнення РФ в Україну. Виставку “Україна. Війна в Європі” за кілька...

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