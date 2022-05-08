Прем’єр-міністр Хорватії Пленкович у Києві запевнив Україну в підтримці

В Україні з візитом перебуває прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, який, зокрема, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським і обговорив із ним посилення санкційного тиску на Росію та стратегію відновлення деокупованих районів України.
Про це повідомляє офіс президента.
Пленкович наголосив, що Хорватія високо цінує стійкість і опір українського народу і поважає героїзм українських військових, які боронять свої домівки, родини та свою Батьківщину. Він запевнив у подальшій підтримці нашої держави, в тому числі і її європейських прагнень.
Також Пленкович пообіцяв, що Хорватія підтримуватиме подальші обмежувальні заходи щодо Росії на рівні ЄС.
Як наголосив президент України, “Хорватія є принциповою учасницею нашої антивоєнної коаліції”.
“Ми разом захищаємо право не тільки наших громадян, не тільки громадян України, а й представників кожного європейського народу на незалежне й демократичне життя. Ми разом захищаємо майбутнє об’єднаної Європи та робимо все, щоб повернути силу міжнародному праву”, – наголосив Зеленський.
Він також повідомив, що звернувся до Хорватії з проханням поділитися з Україною своїм значним досвідом у розмінуванні територій, і Пленкович пообіцяв підтримку й у цьому.
Окрім того, прем’єр-міністр повідомив про повернення посла Хорватії у Київ, що “також є потужним сигналом підтримки українців”.
Як писала “Новинарня“, 8 травня, у День перемоги у Другій світовій війні, в Києві з візитом перебуває також голова Бундестагу Бербель Бас.
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