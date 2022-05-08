Очільниця Бундестагу в Києві вшанує жертв Другої світової

У Київ з візитом приїхала очільниця німецького Бундестагу, представниця Соціал-демократичної партії Німеччини Бербель Бас.
Про це повідомив керівник протокольної служби Бундестагу Енріко Брісс, пише “Європейська правда“.
“Президентка Бундестагу Бербель Бас починає візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшановуватиме загиблих у Другій світовій війні і від тиранії націонал-соціалістів, а також візьме участь у політичних переговорах”, – повідомив він.
🇩🇪 #BundestagsPräsidentin @baerbelbas beginnt ihren Besuch in #Kiew. Zum heutigen #8Mai wird sie aller Opfer des #WW2 u. der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft gedenken u. politische Gespräche führen. #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ZDgMR5Qcbx
— Enrico Brissa (@enricobrissa) May 8, 2022
У плані візиту спікерки німецького парламенту – також зустріч з українським колегою, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, який офіційно й запросив її в Україну.
Днями також очікується візит до Києва очільниці міністерства закордонних справ ФРН Анналени Бербок.
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