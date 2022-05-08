Очільниця Бундестагу в Києві вшанує жертв Другої світової

У Київ з візитом приїхала очільниця німецького Бундестагу, представниця Соціал-демократичної партії Німеччини Бербель Бас.

Про це повідомив керівник протокольної служби Бундестагу Енріко Брісс, пише “Європейська правда“.

“Президентка Бундестагу Бербель Бас починає візит до Києва. Сьогодні, 8 травня, вона вшановуватиме загиблих у Другій світовій війні і від тиранії націонал-соціалістів, а також візьме участь у політичних переговорах”, – повідомив він.

У плані візиту спікерки німецького парламенту – також зустріч з українським колегою, головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, який офіційно й запросив її в Україну.

Днями також очікується візит до Києва очільниці міністерства закордонних справ ФРН Анналени Бербок.

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