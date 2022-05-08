Головком ЗСУ Залужний: Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!

Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний звернувся до суспільства з нагоди Дня пам’яті та примирення 8 травня. Його гасло: “Перемогли нацизм – переможемо і рашизм”.

Відповідна заява головкома ЗСУ та відео до нього оприлюднені українським Генштабом в день капітуляції нацистської Німеччини.

“Ніколи знову… На жаль, це не так. У центрі Європи – знову кривава підступна війна. Агресор цинічно використовує памʼять і терміни Другої світової. Але ми вистоїмо. Ми сильні. Збройні Сили України – перша армія миру. Перемогли нацизм – переможемо і рашизм!

Вічна Памʼять жертвам Другої світової війни!

Слава українським воїнам!” – ідеться в заяві Залужного.

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