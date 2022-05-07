На Луганщині рашисти скинули авіабомбу на школу, де в підвалі ховалися люди

Російські окупанти скинули авіабомбу на приміщення школи в селі Білогорівка Сєвєродонецького району Луганщини, де в підвалі ховалися від обстрілів 90 цивільних.

Про це ввечері в суботу, 7 травня, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Останній тиждень Білогорівка – село поблизу Лисичанська – гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої.

Сьогодні російські вбивці «воювали» з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс”, – зазначив голова області.

“В школі знаходилося близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів. Рятувальна операція триває”, – написав Гайдай у телеграмі о 21:50.

Як видно на фото, приміщення школи зруйновано майже вщент. Рятувальники дістають із підвалу людей.

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