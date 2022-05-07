Мінус 14 ворожих безпілотників: звіт про роботу ППО за добу

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Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників “Орлан-10” , – зазначається в повідомленні.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

У 72-й день героїчного протистояння українського війська рашистським окупантам протиповітряна оборона ЗСУ знищила 14 безпілотних апаратів ворога .

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