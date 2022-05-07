Мінус 14 ворожих безпілотників: звіт про роботу ППО за добу

У 72-й день героїчного протистояння українського війська рашистським окупантам протиповітряна оборона ЗСУ знищила 14 безпілотних апаратів ворога.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
“Окрім ювелірної роботи авіації Повітряних Сил на південно-східному напрямку, маємо чергові знищені БПЛА агресора.
Сьогодні, 6 травня, протиповітряною обороною Повітряних Сил та Сухопутних військ Збройних Сил України відмінусовано як мінімум 14 безпілотників “Орлан-10”, – зазначається в повідомленні.
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