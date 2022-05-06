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У 26 країнах ЄС із 27-ми більшість населення підтримує вступ України

06/05/2022 10:34

Дві третини жителів Євросоюзу – 66% – згодні з тим, що Україна має вступити в ЄС, коли буде готова. Цю ідею здебільшого підтримують у всіх країнах, крім Угорщини, де з цим згодні 48%.

Результати відповідного опитування, проведеного у квітні, оприлюднив Eurobarometer 5 травня.

Найбільше людей, згодних із тим, що Україна має вступити до ЄС по готовності, живуть у Португалії (87%), Естонії (83%), Литві (82%), Польщі  (81%), Ірландії (79%), Мальті, Фінляндії та Хорватії (по 77%), Іспанії (75).

Найбільше незгодних припадає на Люксембург (38%), Грецію (37%), Угорщину (36%).

Болгарія і Кіпр — дві єдині країни ЄС, де більшість громадян  не згодні з тим, що російська влада відповідальна за війну в Україні (46% і 52% відповідно).

71% вважають, що Україна вже є частиною європейської сім’ї.

93% європейців схвалюють надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни. 88% європейців схвалюють ідею прийому до ЄС біженців. 80% схвалюють фінансову підтримку України.

Близько двох третин респондентів у країнах ЄС схвалюють фінансування закупівлі та постачання військової техніки в Україну.

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