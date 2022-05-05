ЗСУ оголосили вакансію на посаду командира гармати

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Збройні сили України оголосили вакансію командира/командирки гармати.

Про це у четвер, 5 травня, повідомило агентство з працевлаштування Lobby X.

“Робота передбачена в досвідченому підрозділі Збройних сил України, що систематично та ефективно виконує бойові завдання на фронті”, – йдеться в повідомленні.

Обов’язкові вимоги:

досвід роботи з Д-30 буде перевагою

Умови роботи:

офіційна мобілізація

передбачене тренування та навчання

CV надсилайте на [email protected] з темою листа “Командир гармати до ЗСУ”.

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