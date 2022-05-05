ЗСУ оголосили вакансію на посаду командира гармати

Збройні сили України оголосили вакансію командира/командирки гармати.
Про це у четвер, 5 травня, повідомило агентство з працевлаштування Lobby X.
“Робота передбачена в досвідченому підрозділі Збройних сил України, що систематично та ефективно виконує бойові завдання на фронті”, – йдеться в повідомленні.
Обов’язкові вимоги:
Умови роботи:
CV надсилайте на [email protected] з темою листа “Командир гармати до ЗСУ”.
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