Арта 59-ї бригади показала двобій з російською артилерією, наші перемогли. ВІДЕО

59-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені Якова Гандзюка показала двобій своїх артилеристів з російською артилерією.
Відео поширила пресслужба військової частини в четвер, 5 травня.
“Ловіть чергову серію блокбастеру “Орки, welcome to Hell”. Спойлер: арта ЗСУ проти арти Мордору, наші перемогли, знищивши три ворожі артилерійські установки. Автори сценарію, режисери, оператори – бійці 59-ї бригади. Генеральний продюсер – ЗСУ. У ролі орків – орки. При зйомці фільму постраждала не одна тварюка”, – підписали матеріал в бригаді.
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