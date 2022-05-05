Арта 59-ї бригади показала двобій з російською артилерією, наші перемогли. ВІДЕО

Скріншот із відео

59-та окрема мотопіхотна бригада ЗСУ імені Якова Гандзюка показала двобій своїх артилеристів з російською артилерією. Відео поширила пресслужба військової частини в четвер, 5 травня. “Ловіть чергову серію блокбастеру “Орки, welcome to Hell”. Спойлер: арта ЗСУ проти арти Мордору, наші перемогли, знищивши три ворожі артилерійські установки. Автори сценарію, режисери, оператори – бійці 59-ї бригади. Генеральний продюсер – ЗСУ. У ролі орків – орки. При зйомці фільму постраждала не одна тварюка”, – підписали матеріал в бригаді.





Читайте також:

“Ефектно і ефективно”: 59-та бригада знищила ще один російський танк. ВІДЕО



Редактор: Людмила Кліщук