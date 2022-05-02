“Ефектно і ефективно”: 59-та бригада знищила ще один російський танк. ВІДЕО

Скріншот із відео

59-та окрема механізована бригада імені Якова Гандзюка показала ще одне відео знищення російської техніки. Матеріал опублікувала пресслужба військової частини у неділю, 1 травня. “єТанчик знову! Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, як завжди, постаралися. Ефектно і ефективно! Точно у ціль! У пеклі раді новому поповненню свинособак!”, – йдеться в повідомленні. Читайте також:

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Редактор: Людмила Кліщук