“Ефектно і ефективно”: 59-та бригада знищила ще один російський танк. ВІДЕО

59-та окрема механізована бригада імені Якова Гандзюка показала ще одне відео знищення російської техніки.
Матеріал опублікувала пресслужба військової частини у неділю, 1 травня.
“єТанчик знову! Бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка, як завжди, постаралися. Ефектно і ефективно! Точно у ціль! У пеклі раді новому поповненню свинособак!”, – йдеться в повідомленні.
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