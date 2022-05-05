Воїни 53 омбр показали, як “підбадьорюють” вогнем російських окупантів. ФОТО

Військовослужбовці 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали знищення ворожої військової техніки на одному з напрямків фронту.
Про це вранці в четвер, 5 травня, інформує пресслужба 53-ї омбр.
“Було – стало. Воїни окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха продовжують «підбадьорювати» незваних «гостей». Вірте в воїнів, вірте в Збройні сили України! Разом переможемо!”, – йдеться в повідомленні.
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