“Робила нам багато проблем”: бригада швидкого реагування НГУ знищила ворожу САУ 2С19 Мста-С

Бригада швидкого реагування Національної гвардії України знищила ворожу САУ 2С19 Мста-С.
Про це пресслужба військової частини повідомила в четвер, 5 травня.
“Знищили САУ 2С19 Мста-С, яка робила нам багато проблем. Вже не буде. Продовжуємо демілітаризацію ворога”, – йдеться в повідомленні.
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