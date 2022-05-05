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Компанія бізнесмена Полякова надає Україні високоточні супутникові знімки

05/05/2022 19:48

Україна де-факто стала власником мультиспектрального оптичного супутника та отримує ексклюзивні супутникові дані від GEOSAT 2.

Про це йдеться у пресрелізі компанії EOS, що належить бізнесмену Максу Полякову, пише у четвер, 5 травня, “Економічна правда”.

Зазначається, що зважаючи на ризики інформаційного порядку денного в умовах військової агресії, повідомлення про угоду з’явилося у публічному просторі лише зараз.

GEOSAT 2 став першим супутником, який вже передає оперативні дані спостереження за територією України виключно для використання нашою країною.

Супутник знаходиться на орбіті та дозволяє отримувати дані з надвисокою роздільною здатністю, раніше недоступною для України.

Він також надає можливість отримувати знімки на відстані 100 кілометрів від державних кордонів України. Таким чином, Україна посилила спостереження з орбіти за своєю територією.

“Стратегічне партнерство EOS та GEOSAT 2 зміцнює потенціал космічної розвідки України та допомагає збільшити ефективність захисту території країни, а також підвищує якість збору даних про збитки, які завдала населенню та економіці військова агресія Російської Федерації. Дані також можна використовувати для вирішення завдань в аграрному секторі, лісовому господарстві та інших галузях”, – йдеться у повідомленні.

Система GEOSAT 2 надає високоякісні та економічно вигідні послуги клієнтам по всьому світу.

Супутник працює на сонячно-синхронній орбіті з середньою висотою 620 км з місцевим часом висхідного вузла (LTAN) 10 годин 30 хвилин, що дозволяє отримувати дані із частотою середнього часу повторного відвідування два дні по всьому світу (один день у середніх широтах).

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