Італія передала Україні майже півсотні пожежних машин

Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco передала українським рятувальникам 45 пожежних машин.

Про це в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Європейської комісії.

Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine. 🚒

This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.

The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 5, 2022