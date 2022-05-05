Італія передала Україні майже півсотні пожежних машин

Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco передала українським рятувальникам 45 пожежних машин.
Про це в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Європейської комісії.
Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine. 🚒
This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine.
The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 5, 2022
“Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені в Україну”, – йдеться в повідомлення.
Зазначається, що доставка пожежних автомобілів координується через Механізм цивільного захисту ЄС.
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