Італія передала Україні майже півсотні пожежних машин

Фото: пресслужба Європейської комісії

Пожежна служба Італії Vigili del Fuoco передала українським рятувальникам 45 пожежних машин.

Про це в четвер, 5 травня, інформує пресслужба Європейської комісії.

Italy has donated 45 firefighting vehicles to Ukraine. 🚒 This crucial equipment just arrived in the EU logistics hub in Slovakia, from where it will be shipped to Ukraine. The delivery has been coordinated by our #EUCivilProtection Mechanism.@vigilidelfuoco #StandWithUkraine — European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) May 5, 2022

“Італія передала Україні 45 пожежних машин. Ці важливі транспортні засоби щойно прибули до логістичного центру ЄС у Словаччині, звідки вони будуть доставлені в Україну”, – йдеться в повідомлення.

Зазначається, що доставка пожежних автомобілів координується через Механізм цивільного захисту ЄС.

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