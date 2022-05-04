Унаслідок обстрілів поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник

Унаслідок обстрілу села Михайлівка поблизу Рубіжного на Луганщині загинув священник.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в середу, 4 травня.
Через уламкове поранення загинув в.о. намісника Свято-Іллінського чоловічого монастиря с. Варварівка та настоятель храму святителя Феодосія Чернігівського у селі єромонах Парфеній.
“Російська армія продовжує змагання з Богом”, – зазначив голова ОВА.
Він додав, що на Луганщині з кінця лютого через ворожі обстріли було пошкоджено щонайменше 15 релігійних споруд, поранення отримали служителі храмів.
Додамо, що Свято-Іллінський монастир належить до РПЦ в Україні (так званої “Української православної церкви” Московського патріархату).
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