У Сєвєродонецьк священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ, – ОВА

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У Сєвєродонецьку Луганської області священнослужитель так званої УПЦ МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.

Про це вранці в середу, 27 квітня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

“У телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.

Голова ОВА зазначив, що священнослужителя УПЦ МП правоохоронці викрили 26 квітня.

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