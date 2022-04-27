У Сєвєродонецьк священнослужитель УПЦ МП передавав ворогу дані про дислокацію ЗСУ, – ОВА

У Сєвєродонецьку Луганської області священнослужитель так званої УПЦ МП передавав ворогу відомості про дислокацію українських військ.
Про це вранці в середу, 27 квітня, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
“У телефоні було виявлено листування з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України”, – йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що священнослужителя УПЦ МП правоохоронці викрили 26 квітня.
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