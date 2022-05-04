Ворог не припиняє ведення наступальних дій, – зведення ГШ

Російські війська намагалися проводити наступальні дії на різних ділянках фронту, однак успіху переважно не мали.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00.

“Розпочалася 70-та доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей”, – узагальнили в ГШ картину минулої доби.

На Слобожанському напрямку ворог обстрілював місто Харків та населений пункт Протопопівка з артилерії та мінометів. Провів повітряну розвідку в районі населених пунктів Кутузівка та Олександрівка Барвінківського району Харківської області. Противник намагався вести наступальні дії у напрямку населеного пункту Довгеньке, успіху не мав.

На Донецькому і Таврійському напрямках, з метою сковування дій, окупанти здійснюють обстріли підрозділів наших військ.

На Лиманському напрямку противник веде наступ у напрямку населеного пункту Шандриголове, бойові дії тривають. Ворог посилює угруповання військ та активізував ведення повітряної розвідки.

Окупанти здійснювали штурмові дії в районі Попасної, бойові дії тривають.

В Маріуполі російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів та здійснюють вогневе ураження наших позицій в районі “Азовсталі”.

На Запорізькому напрямку ворог проводив штурмові дії у напрямку населеного пункту Оріхів, успіху не має.

У Горлівці до центрального моргу доставлено понад 100 тіл мобілізованих військовослужбовців 1-го армійського корпусу, які загинули на території Запорізької області.



На Південнобузькому напрямку, з метою знищення фортифікаційного обладнання наших позицій, ворог застосовував артилерію, реактивні системи залпового вогню, озброєння танків уздовж всієї лінії зіткнення. Активізував бойові дії у районі населеного пункту Томина Балка.

На Бессарабському напрямку обстановка залишається напруженою та контрольованою.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. В рамках посилення охорони ділянки російсько-українського кордону, у районах автомобільних пунктів пропуску “Нові Юрковичі”, “Погар” та “Ломаковка” Брянської області розгорнуто підрозділи збройних сил Російської Федерації зі складу Центрального військового округу.

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